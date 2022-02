Więcej informacji ze świata filmu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Aura nie sprzyja spacerom i wiele osób w Walentynki wybierze romantyczny wieczór spędzony w domu przed telewizorem. Jeśli jesteście wśród nich, zobaczcie, po które filmy warto sięgnąć. Wśród najbardziej romantycznych propozycji znajdują się nie tylko wyciskacze łez, ale także coś dla fanów klimatu retro. Nie brakuje filmów ze złotej ery Hollywood, które często przewyższają współczesne komedie romantyczne.

Walentynki 2022. TOP 10 najbardziej romantycznych filmów w historii

"Moulin Rouge!"

To pozycja prawie że obowiązkowa, nie tylko dla fanów musicali. Kultowy już obraz Baza Luhrmanna "Moulin Rouge!" opowiada historię miłości ubogiego poety i gwiazdy klubu nocnego, który bije rekordy popularności w Paryżu. W rolach głównych Ewan Mcgregor i Nicole Kidman. Wyjątkowa jest przede wszystkim ścieżka dźwiękowa, nie sposób też oprzeć się pięknej oprawie wizualnej. Scenografia przenosi w inny świat.

"Love Story"

To prawdziwa emocjonalna bomba i propozycja dla osób, które lubią się wzruszać. "Love Story" z 1970 roku to już klasyka melodramatu. W filmie poznajemy studenta prawa, pochodzącego z bogatego domu, który zakochuje się w ubogiej Jenny. Młody mężczyzna postanawia związać się z ukochaną na przekór rodzicom. Później czeka jednak zwrot akcji.

"Przed wschodem słońca"

"Przed wschodem słońca" to film oszczędny w środkach, co niczego mu nie ujmuje. W Wiedniu spotykają się przypadkiem Jesse (Ethan Hawke) i Celine (Julie Delpy). On jest Amerykaninem, ona Francuzką. Zaczynają ze sobą rozmawiać, a ich charyzma sprawia, że nie można oderwać się od ekranu. Uczucie pojawia się mimochodem, lecz mijają lata, zanim je odkryją. Powstały też kontynuacje tego hitu z 1995 roku: "Przed zachodem słońca" i "Przed północą", które ukazują losy bohaterów na przestrzeni 10 lat. Można więc sobie urządzić cały maraton.

„Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom"

Jeśli podobał się któryś z filmów Wesa Andersona, będziecie zachwyceni. "Kochankowie z Księżyca" mają w sobie niepowtarzalny, charakterystyczny klimat retro. Opowiada o miłości... 12-latków, którzy potajemnice umawiają się, że wbrew wszystkim razem uciekną z domu. Ich czyste uczucie mogłoby nauczyć wiele także dorosłych. W tle poszukiwania zatroskanych rodzin i Edward Norton w roli fajtłapowatego posterunkowego.

"Pamiętnik"

"Pamiętnik" jest jednym z tych filmów, wobec którego trudno przejść obojętnie. Jest do bólu romantycznie. Allie i Noah (Rachel McAdams i Ryan Gosling) to para, która poznała się w latach nastoletnich, lecz ich gorąca miłość została nagle przerwana. Ona jest bogata, on biedny. Po kilku latach los znów stawia ich na wspólnej drodze. Jeśli nigdy tego nie oglądaliście, będziecie mile zaskoczeni, a może nawet uronicie łezkę.

"Kiedy Harry poznał Sally"

Ta klasyczna komedia romantyczna z 1989 roku ma swoich wiernych fanów. Opowiada o dwójce przyjaciół (Meg Ryan i Billy Crystal), którym aż dziesięć lat zajmuje to, by odkryć, że tak naprawdę nie mogą bez siebie żyć. Widz siedzi i im kibicuje, lecz z niewiadomych względów ich drogi cały czas się rozchodzą. Oczywiście oboje szukają wymarzonych drugich połówek.

"Annie Hall"

"Annie Hall" to film Woody'ego Allena, który jak nikt potrafi opowiadać o związkach. Obraz z 1977 roku zdobył aż cztery Oscary. Poznajemy w nim komika Alvy'ego Singera (Woody Allen), który nawiązuje burzliwy romans z Annie Hall (Diane Keaton). Jego wybranka stawia pierwsze kroki jako piosenkarka. Cała akcja dzieje się w romantycznym Nowym Jorku.

"Narzeczona dla księcia"

To nieco inna propozycja, która uchodzi za komedię romantyczną dla osób, które nie lubią tego typu filmów. Jest osadzona w bardziej fantastycznej konwencji. Historia miłosna to stajenny Westley, zakochany w Buttercup, który, zanim do niej dotrze, przeżywa rozmaite przygody. Są okrutni królowie, potwory, trucizny i rycerze.

"Kocha, lubi, szanuje"

Komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą. W "Kocha, lubi szanuje" głównego bohatera gra Steve Carell, a partneruje mu Julianne Moore. Aktorka wcieliła się w zdradzającą żonę. Ku zaskoczeniu wszystkich, mąż próbuje ją odzyskać. Mamy też Ryana Goslinga, który uczy go podrywu. Jest i Emma Stone oraz Kevin Bacon. Taki zestaw gwarantuje przyzwoitą rozrywkę na wieczór.

"Do wszystkich chłopców, których kochałam"

To najbardziej współczesna propozycja spośród wszystkich. Film szybko uzyskał miano klasyka i wbrew pozorom nie jest tylko dla nastoletniej widowni. Poznajemy w nim Larę Jean, młodą dziewczynę, która pisze listy do obiektów swoich zainteresowań, lecz nigdy ich nie wysyła. Nieoczekiwanie pewnego dnia, zamiast w szufladzie, lądują u adresatów. Obraz z refleksją i o uczuciach.

