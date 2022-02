"Mission: Impossible". To już koniec kultowej serii! Tom Cruise żegna się z fanami

Więcej ciekawostek ze świata filmu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Mission: Impossible" to seria filmów sensacyjnych powstałych na podstawie serialu pod tym samym tytułem. W główną rolę, agenta Ethana Hunta, wciela się Tom Cruise. Pierwsza część zadebiutowała w kinach w 1996 roku i od tego czasu cykl doczekał się już sześciu odsłon. Premiera najnowszego filmu z serii odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przedostatnia produkcja z cyklu "Mission: Impossible".

"Mission: Impossible". To już koniec kultowej serii

Według najnowszych doniesień płynących z wytwórni Paramount Pictures, część siódma i ósma będą ostatnimi z serii. Będzie to też pożegnanie Toma Cruise’a z kultowym cyklem. To właśnie rola przebojowego agenta IMF przyniosła mu największą popularność. Pojawienie się w kinach "Mission: Impossible 7" zostało opóźnione w wyniku sytuacji związanej z pandemią. Obydwa filmy mają stanowić wspólny rozdział, dlatego też studio Paramount zdecydowało o przesunięciu premiery zarówno siódmej, jak i ósmej odsłony. Produkcje zadebiutują na wielkim ekranie z rocznym odstępem.

"Mission: Impossible". Gigantyczny budżet nowej części

Światło dzienne ujrzały też informacje dotyczące gigantycznego budżetu siódmej odsłony "Mission: Impossible". W związku z problemami wywołanymi pandemią, koszty produkcji znacznie wzrosły. Podobno wyprodukowanie "Mission: Impossible 7" kosztowało 290 mln dolarów, to o 100 mln więcej, niż wynosił budżet poprzedniej części. Aktualnie wytwórnia Paramount Pictures toczy z ubezpieczycielami sądową batalię o zwrot części kosztów spowodowanych wybuchem pandemii. Na razie spór pozostaje nierozstrzygnięty.

Premiera filmu "Mission: Impossible 7" jest zaplanowana na 14 lipca 2023 roku. Kolejna część, "Mission: Impossible 8" ma trafić do kin 28 czerwca 2024 roku.