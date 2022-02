Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Śledzenie serialowych hitów w latach 90. miało w sobie niepodważalny urok. Chociaż gdy przegapiło się porę emisji odcinka, można było liczyć wyłącznie na relację znajomych i nie było innej opcji, niż słuchanie głosu lektora, wszyscy przeżywali losy tych samych bohaterów. Duży wpływ miał na to z pewnością fakt, że w tym okresie byliśmy głównie skazani na oglądanie tego, co zdecydował się emitować telewizyjny nadawca. "Świat według Bundych", "Cudowne lata", "Słoneczny patrol" to tylko niektóre z produkcji, które w tym okresie biły rekordy popularności i dla wielu aktorów stały się trampoliną do sławy. Sprawdziliśmy, co stało się z nimi, gdy kultowe produkcje z ich udziałem zeszły z anteny.

Zobacz wideo "Sukienka". Zwiastun filmu

Ariana Grande ma kręcone włosy, a J.Lo nosi krótką fryzurę. Możecie się zdziwić

Lucy Lawless, Xena z serialu "Xena: Wojownicza księżniczka"

Lucy Lawless wcielała się w waleczną Xenę od 1995 do 2001 roku. Aktorka do dziś jest bardzo aktywna zawodowo, choć żadna rola nie przyniosła jej aż tak dużej popularności. Do głośniejszych seriali z jej udziałem należą m.in. "Spartacus: Krew i piach", "Battlestar Galactica" czy "Parks and Recreation". Oprócz tego Lawless użyczała głosu w dubbingu, a także występowała na Brodwayu. Przez krótki okres próbowała także swoich sił jako wokalistka. Rola Xeny zapewniła jej nie tylko rozpoznawalność - dzięki niej Lawless stała się ikoną społeczności LGBT. W 2003 roku w rozmowie z "Lesbian News" aktorka potwierdziła, że Xena i jej serialowa partnerka Gabrielle, były w związku. Sama Lawless bardzo angażuje się we wsparcie praw osób LGBT i chodzi na marsze równości.

Kevin Sorbo, Herkules z serialu "Herkules"

Serial "Herkules" emitowany w latach 1995-1998 powstał na bazie ogromnej popularności telewizyjnych filmów o przygodach tytułowego herosa. Niedługo po zakończeniu emisji produkcji Kevin Sorbo został ponownie obsadzony w roli głównej, tym razem w serialu sci-fi "Andromeda". Choć filmografia aktora jest dość pokaźna, w kolejnych latach mógł liczyć głównie na epizody lub role w filmach telewizyjnych. W 2014 roku aktor udzielił wywiadu FOX411, w którym stwierdził, że nie jest mile widziany w Hollywood z powodu poglądów.

W Hollywood krytycznie patrzy się na chrześcijan i na ludzi, którzy wierzą w Boga. Krytyka spotyka także osoby, które nie są liberałami. Nie ma wątpliwości, że w Hollywood zaszkodził mi fakt, że nie głosowałem na Obamę - powiedział aktor.

Fran Drescher, Fran Fine z serialu "Pomoc domowa"

Pierwowzór polskiej "Niani" był w Polsce nie mniejszym fenomenem niż wersja z Agnieszką Dygant. Po zakończeniu emisji "Pomocy domowej" dla Fran Drescher scenariusz na kolejny serial napisało samo życie. W 1999 roku aktorka rozwiodła się z mężem, który już po rozstaniu wyznał jej, że jest gejem. Fran Drescher i Peter Marc Jacobson, którzy razem stworzyli "Pomoc domową", poznali się w wieku 15 lat i byli parą w sumie ponad 20 lat. Pozostają przyjaciółmi i pracują razem, a na podstawie osobistych doświadczeń nakręcili serial "Szczęśliwi rozwodnicy", który ukazał się w 2011 roku. Drescher, która chorowała na raka macicy, podzieliła się doświadczeniami w książce "Cancer Schmancer". Założyła też organizację non-profit o tej samej nazwie, aby pomóc innym osobom zmagającym się z tą chorobą.

David Hasselhoff, Mitch Buchannon z serialu "Słoneczny patrol"

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to sam David Hasselhoff przyczynił się do sukcesu "Słonecznego patrolu". Gdy pierwsze odcinki trafiły do emisji, serial nie cieszył się dużą popularnością i został szybko zdjęty z anteny. Aktor widział w nim jednak potencjał i postanowił z własnych pieniędzy sfinansować wznowienie produkcji, która w odświeżonej wersji cieszyła się popularnością od 1991 do 2001 roku. Lata po "Słonecznym patrolu" nie były Hasselhoffa łatwe. Aktor zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, a do leczenia skłoniło go dopiero upublicznione przez córkę wideo, na którym widać, jak zachowuje się gdy jest pijany. Gwieździe "Słonecznego patrolu" udało się wyjść na prostą, a w kolejnych latach próbował wrócić do życia zawodowego. W 2010 roku premierę miał reality show z udziałem aktora i jego córek "The Hasselhoffs", ale został skasowany po zaledwie dwóch odcinkach. Od tego czasu aktor pojawia się w filmach i serialach głównie gościnnie, grając siebie. Hasselhoff rozwija za to nieprzerwanie karierę muzyczną. Od 1985 roku nagrał w sumie 15 albumów studyjnych, z czego ostatni, "Party Your Hasselhoff", ukazał się we wrześniu 2021 roku.

Ed O'Neill, Al Bundy z serialu "Świat według Bundych"

Ed O'Neill dostał rolę w "Świecie według Bundych", bo podczas castingu zgarbił się i westchnął, gdy przechodził przez drzwi wejściowe. Ten moment z pewnością zmienił jego życie, a w sfrustrowanego pracownika sklepu z butami wcielał się w sumie od 1987 do 1997 roku. Po zakończeniu emisji kultowego sitcomu kariera Eda O'Neilla nieco zwolniła. Chociaż aktor cały czas grał w filmach i serialach, nic nie przyniosło mu takiego rozgłosu. Zmieniło się to dopiero w 2009, gdy O'Neill przyjął rolę Jaya Pritcheta w serialu "Współczesna rodzina", emitowanym aż do 2020 roku. W 2011 aktor otrzymał gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles, która ironicznie została umieszczona na przeciwko sklepu z butami. W 2016 roku O'Neill użyczył głosu ośmiornicy o imieniu Hank w animowanym filmie "Gdzie jest Dory?", a rola została napisana specjalnie z myślą o nim.

Zrobiły wielką karierę mimo niskiego wzrostu

Fred Savage, Kevin Arnold z serialu "Cudowne lata"

Po zakończeniu emisji "Cudownych lat" Fred Savage wystąpił w kilku filmach i serialach, jednak szybko zrezygnował z aktorstwa na rzecz reżyserii i produkcji filmowej. Współtworzył m.in. sporo seriali dla Disney Channel, pracował też przy "U nas w Filadelfii", "Dwóch spłukanych dziewczynach" czy "Współczesnej rodzinie". Powrócił do aktorstwa po dłuższej przerwie w 2015 roku w serialu "Prawomocny", grał także w serialu Netfliksa "Przyjaciele z uniwerku". Savage jest także reżyserem i jednym z producentów wykonawczych nowej wersji serialu "Cudowne lata", który opowiada o życiu rodziny w mieszkającej w latach 60. w Alabamie.

Roseanne Barr, Roseanne Conner z serialu "Roseanne"

W 1997 roku, po zakończonej emisji sitcomu przedstawiającego losy amerykańskiej rodziny z klasy robotniczej w Stanach Zjednoczonych, Roseanne Barr była drugą po Oprah Winfrey najlepiej zarabiającą kobietą w show-businessie. Po "Roseanne" aktorka zaczęła mniej pojawiać się w filmach i serialach, a skupiła przede wszystkim na programach telewizyjnych i stand-upie, przez krótki czas miała nawet własny talk-show, i reality show. W marcu 2018 roku serial "Roseanne" został wznowiony z udziałem Barr i większą częścią oryginalnej obsady, jednak produkcja emitowała była jedynie przez dwa miesiące. Powodem był rasistowski Tweet zamieszczony przez aktorkę na temat Valerie Jarrett, doradczyni byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy. Barr nazwała Jarett "dzieckiem Bractwa Muzułmańskiego i Planety Małp". Słowa gwiazdy "Roseanne" spotkały się z ostrą reakcją, a w konsekwencji serial został skasowany. Aktorka była wielokrotnie krytykowana także za szerzenie fake newsów i rozpowszechnianie teorii spiskowych.