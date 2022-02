Więcej o programach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Pierwszy sezon "Love Is Blind" zadebiutował na Netfliksie w połowie lutego 2020 roku, dokładnie w tym momencie, gdy okazywało się, że koronawirus nie będzie jedynie chwilowym problemem. Konieczność odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której większość z nas została zmuszona do zamknięcia się w domach, sprawiła, że chętniej szukaliśmy odskoczni w netfliksowych premierach. Randkowy show bardzo na tym skorzystał. "Love Is Blind" błyskawicznie poszybował na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych na Netfliksie produkcji, a, jak podaje serwis Variery, w pierwszym tygodniu udostępnione odcinki obejrzało 1,5 mln widzów. Chris Coelen, jeden z twórców formatu, przyznał w rozmowie z Deadline, że cieszy się, że program pomaga widzom poczuć się nieco lepiej.

Cieszę się, że ludziom podoba się "Love Is Blind" i jeśli przyczyną tego jest fakt, że są zamknięci w domach, to w małym stopniu sprawia, że są szczęśliwsi - powiedział.

Twórcy "Love Is Blind" zupełnie przypadkowo wstrzelili się w idealny moment z programem, którego zasady są na tyle absurdalne, że na chwilę pozwalały zapomnieć o wszystkim innym. 30 uczestników szukających miłości, dostało 10 dni, aby poznać się nawzajem, słysząc wyłącznie głos drugiej osoby. Ci, którzy na tej podstawie spodobali się sobie wystarczająco, mogli się oświadczyć, zobaczyć (w tej kolejności), poznać i wziąć ślub. Wydawać by się mogło, że poza suspensem i rozrywką dla widzów taka formuła zawierania związków nie może ostatecznie zdać egzaminu. A jednak - dwie pary, które zdecydowały się stanąć na ślubnym kobiercu, nadal są ze sobą.

Zobacz wideo "Oszust z Tindera". Zwiastun filmu

Mniej znane dzieci sławnych rodziców. Czym się dziś zajmują?

"Love Is Blind". Co się stało z parami z programu?

Pierwszy sezon "Love Is Blind" nagrywany był na przełomie października i listopada 2018 roku, co oznacza, że uczestnicy, którzy są ze sobą do dziś, tworzą związki z dość poważnym stażem. Trzecią rocznicę ślubu obchodzili niedawno ulubieńcy widzów, Lauren Speed i Cameron Hamilton. Lauren i Cameron zdecydowali się zaręczyć i wzięli ślub jeszcze w trakcie trwania programu, a ich miłość kwitnie. Uczestniczka randkowego show przyjęła nazwisko męża, a Hamiltonowie są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie pokazują wspólne życie po programie. Wydali nawet poświęconą udziałowi w "Love Is Blind" książkę zatytułowaną "Leap of Faith: Finding Love the Modern Way" ("Odrobinę wiary: Znajdowanie miłości we współczesny sposób"). Być może szczęśliwa historia Lauren miała przyciągnąć widzów przed ekrany także po programie, bo uczestniczka "Love Is Blind" została gospodynią innego randkowego show, nadawanego przez MTV "Match Me If You Can" ("Sparuj mnie, jeśli potrafisz").

Ariana Grande ma kręcone włosy, a J.Lo nosi krótką fryzurę. Możecie się zdziwić

Szczęśliwym małżeństwem są nadal także Amber Pike i Matthew Barnett, chociaż ich historia nie była od początku tak prosta, jak Lauren i Camerona. Matta sporo połączyło bowiem także z Jessicą i rozważał wybranie również jej. Trudno powiedzieć, jak wtedy potoczyłyby się losy uczestników, zwłaszcza że Jessica, która ostatecznie zaręczyła się w programie z Markiem, zostawiła go przed ołtarzem. Amber i Matt - a jak wynika przynajmniej z ich instagramowych profili - zdają się być jednak idealni dobrani i świetnie się ze sobą czują. Chociaż, jak donosi informator "Women’s Health" po programie para miała przechodzić kryzys i zastanawiać się, czy w ogóle chcą pozostać w małżeństwie. Trudne chwile zdają się mieć już za sobą, a obecnie wykorzystują popularność uzyskaną dzięki "Love Is Blind" i, podobnie jak wiele telewizyjnych par, zostali influencerami. Z okazji rocznicy ślubu Amber napisała na Instagramie, że trzeci wspólny rok z Mattem był dla niej "zaczarowany".

"Love Is Blind". Drugi sezon powtórzy sukces pierwszego?

Netflix zapowiedział, że randkowy show powraca do emisji, a nowych odcinków możemy spodziewać się już od 11 lutego 2022 roku. Czy drugi sezon "Love Is Blind" ma szansę powtórzyć sukces pierwszego? Biorąc pod uwagę, że format jest już dobrze znany, a panujące obostrzenia nie wymuszają na nas spędzania całych dni na kanapie, może wydawać się to wątpliwe. Z drugiej jednak strony popularność w Polsce takich programów jak "Ślub od pierwszego wejrzenia", "Rolnik szuka żony" czy "Hotel Paradise", każe sądzić, że wielu widzów nie odmówi sobie zerknięcia nawet na jeden czy dwa odcinki, choćby z czystej ciekawości.