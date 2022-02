Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Historia Roberta i Anety Żuchowskich dowodzi, że miłość i szczęście można znaleźć w programie telewizyjnym. Para została dobrana przez ekspertów z show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Żadne z nich nie spodziewało się, że tak szybko przyjdzie uczucie. Okazało się, że właśnie takie podejście pozwoliło im spokojnie budować relację. Zakochali się w sobie, zaczęli planować drugi ślub - tym razem z dala od kamer. W dodatku niedawno na świat przyszło ich wspólne dziecko. Teraz Aneta zaskoczyła fanów kadrami z domu w towarzystwie maluszka. Kilka dni po porodzie wskoczyła także w sportowe stroje!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta pokazuje figurę po ciąży i rączki malucha

Dziecko Anety i Roberta przyszło na świat 2 lutego. Dumny tata pisał wtedy, że takiej daty nie da się nie zapamiętać. Niespełna tydzień po porodzie Aneta pozowała już w sportowych strojach. Fani nie mogli uwierzyć, że zdjęcia zostały zrobione po przyjściu dziecka na świat, a niektórzy uznali, że są to kadry sprzed ciąży. Nic bardziej mylnego. Aneta kocha sport, a jedną z jej największych pasji jest fitness. Wygląda na to, że błyskawicznie wróci do formy po narodzinach dziecka.

Aneta pozuje w stroju sportowym kilka dni po porodzie 'Ślub od pierwszego wejrzenia'

Okazuje się, że sprawne ciało, to niejedyne szczęście Anety. Kobieta pochwaliła się, że jej pociecha jest bardzo spokojna. Dzięki temu rodzice mogą się zająć swoimi sprawami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Robert w wyjątkowy sposób powitał Anetę i syna

On sobie leży tutaj obok kochany, cichutko i spokojnie - powiedziała na jednym z filmików.

Tak cichutkiego noworodka, który pozwala rodzicom odpocząć i rozwijać swoje pasje może pozazdrościć wiele mam. Wygląda na to, że szczęście nie opuszcza Anety i Roberta.