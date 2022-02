Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Finał programu "The Voice Senior" za nami. Widzom jednak trudno pogodzić się z wynikami show. Zwycięzcą został Krzysztof Prusik. Chociaż komentujący doceniają jego talent, to pojawiają się głosy, że najlepszy wokalista odpadł odcinek przed finałem. A to wszystko wina Maryli Rodowicz.

"The Voice Senior". Maryla Rodowicz odrzuciła faworyta

Widzowie komentują wyniki programu, zwracając uwagę na kontrowersyjną decyzję podjętą przez jedną z jurorek. Maryla Rodowicz tuż przed finałem postanowiła pożegnać się z bardzo utalentowanym Ryszardem Wagnerem. Zdaniem wielu, mężczyzna zwycięstwo miał w kieszeni. Nie złoszczą się na zwycięzcę, ale dogryzają gwieździe.

Brawo. Chociaż dla mnie wygranym jest pan Ryszard. Dla mnie to on powinien wygrać. Nie rozumiem wyborów pani Maryli, wcześniej też odrzuciła jednego mojego faworyta. Z całym szacunkiem do pani Larysy, ale no - nie powinno być jej w finale. Z panią Larysą to na imprezy iść. Rozrusza każde towarzystwo. Bardzo mi odpowiadał ruch sceniczny i otwartość pani Larysy, ale pan Ryszard był o wiele lepszy pod względem śpiewu - napisał jeden z komentujących.

Krytycznych głosów było więcej.

Niestety Marylce chyba słoń na ucho nadepnąć musiał, odrzucając tak piękny głos, jaki posiada Ryszard - skwitowała fanka programu.

Niektórzy prowadzili też osobiste rankingi.

Ja uważam, że wyniki powinny tak wyglądać: 1. Ryszard 2. Krzysztof 3. Andrzej 4. Jerzy 5. Larysa, ale Ryszard, niekwestionowany zwycięzca został odrzucony więc to Krzysztof wygrał - czytamy w komentarzach.

