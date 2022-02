Eurowizja 2022. Kto wybierze polskiego reprezentanta? W tym roku duże zmiany

Więcej informacji ze świata muzyki znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Polskie preselekcje do Eurowizji odbędą się już 19 lutego. O reprezentowanie naszego kraju walczyć będą: Unmute, Karolina Stanisławczyk & Chika Toro, Emila Dębska (Mila), Lidia Kopania, Karolina Lizer, Siostry Szlachta, Ania Byrcyn, Kuba Szmajkowski, Daria Marcinkowska oraz Krystian Ochman. Według internautów to trójka ostatnich kandydatów ma największe szanse na wygraną. Zwycięzca eliminacji wystąpi ze swoją piosenką w Turynie, gdzie odbędzie się tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Głosowanie na reprezentanta będzie miało w tym roku odmienny przebieg niż w poprzednich latach.

Eurowizja 2022. Kto będzie wybierał reprezentanta Polski?

Prezes TVP, Jacek Kurski, zapowiedział, że w tym roku reprezentanta Polski wybierze nie tylko jury. Głosować na swojego faworyta będą mogli także widzowie. Jak podaje portal Wirtualne Media, w składzie komisji znajdzie się pięć osób związanych z branżą rozrywkową. Będą to: Halina Frąckowiak, piosenkarka, Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny, Marcin Kusy, dyrektor radiowej Jedynki, Krystian Kuczkowski, dyrektor programowy TVP oraz Szymon Orłowski, muzyk i kompozytor.

Nie wszyscy kandydaci zaprezentowali już konkursowe utwory. W zeszły czwartek miała miejsce premiera teledysku do piosenki "River" Krystiana Ochmana. To właśnie on jest typowany przez zagranicznych bukmacherów na zwycięzcę 66. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 10, 12 i 14 maja w Turynie. Będzie to już 66. edycja. Reprezentant Polski wystąpi podczas drugiego półfinału.