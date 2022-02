"M jak miłość". Barbara w centrum trójkąta miłosnego? Tego jeszcze nie było!

Więcej ciekawostek na temat serialu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowe odcinki "M jak miłość" zaskoczą widzów. Serial jest na antenie TVP od lat, ale tego jeszcze nie było. Scenarzyści przygotowali dla widzów ciekawy zwrot akcji, udowadniając, że po ponad 20 latach na antenie wciąż potrafią zaskakiwać. Możemy spodziewać się trójkąta miłosnego, w który zaangażowana będzie Barbara Mostowiak.

Zobacz wideo "M jak miłość". Co wydarzy się w ostatnim odcinku serialu przed wakacjami

"M jak miłość". Barbara podejrzana o romans?

Kiedy widzowie myśleli, że nic ich już nie zaskoczy, twórcy kultowego serialu przygotowali ciekawy wątek dla Barbary Mostowiak (Teresa Lipowska). Seniorka rodu zostanie uwikłana w trójkąt miłosny. Powodem całego zamieszania będzie przyjaciółka Barbary, pani Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska). Kobieta zacznie podejrzewać, że najstarsza z rodziny Mostowiaków ma romans z sąsiadem. Barbara od śmierci Lucjana jest samotna, ale teraz nawiązała serdeczną relację z Józefem, w którego wciela się Stefan Fridemann.

Kisielowa zacznie się poważnie martwić, kiedy zobaczy, jak Barbara wraca z domu Józefa pod osłoną nocy.

A nie mówiłam?! Wiedziałam! Byłam pewna, że mają romans! - skomentuje sołtysowa.

To jednak nie wszystko. Cała sytuacja dodatkowo się skomplikuje, kiedy Józef pojawi się w towarzystwie młodej kobiety. To wzbudzi sporo negatywnych emocji u Kisielowej, jak się jednak okaże - zupełnie niesłusznie. Młoda kobieta to tylko krewna Józefa. A co tak naprawdę łączy go z Barbarą? Na wyjaśnienie tej sprawy widzowie będą musieli jeszcze chwilę poczekać.