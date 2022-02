Więcej na temat programów telewizyjnych przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Australijska wersja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma także wiernych widzów w Polsce. W piątym sezonie programu nie brakuje kontrowersji. Wzbudzają je zwłaszcza rozmowy z ekspertami. Ci bez ogródek pytają pary o pożycie małżeńskie i seks. U tych par, które nie zdecydowały się na zbliżenie przez kilka pierwszych tygodni, dopatrują się poważnych problemów. Jedno z małżeństw zostało wysłane na indywidualne spotkanie z seksuolożką, która pokazała uczestnikom, co mają robić.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada na pytania o program

Skrzynecka poznała męża w najgorszym momencie życia. Są już 13 lat razem

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kontrowersyjne metody ekspertów. Musieli się dotykać na wizji

Carly i Justin to jedna z par australijskiego "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo od początku zachowywało do siebie dystans. Żona skarżyła się, że mąż nie okazuje jej czułości. Z kolei on obawiał się, że fizycznymi gestami da jej złudną nadzieję. Oboje jednak postanowili walczyć o związek. Po kilku tygodniach postanowili po prostu zmusić się i pójść na całość.

W końcu się ze sobą przespaliśmy. Musimy porozmawiać z ekspertami. Żadne z nas nie wie, o co chodzi, ale nie ma chemii - powiedziała Carly przed kamerami.

Oboje przyznali, że do zbliżenia namówili ich eksperci. Para miała nadzieję, że w ten sposób poczuje do siebie coś więcej, lecz nie zaiskrzyło. Wspólna noc niewiele zmieniła. Przypadek Carly i Justina został omówiony na tzw. ceremonii zaangażowania, na której wszystkie pary spotykają się raz w tygodniu. Wówczas eksperci zaproponowali indywidualne konsultacje z jedną z psycholożek, by "zobaczyć, co można zrobić".

Carly i Justin - 'Ślub od pierwszego wejrzenia Australia' fot. Player.pl

Para zamieszkała w mieszkaniu przekazanym jej na czas eksperymentu. To tam odwiedziła ich jedna z ekspertek, dr Trisha Stratford, neuropsychoterapeutka, specjalistka od relacji.

Kiedy uprawiamy seks, organizm wytwarza endorfiny i dlatego się do siebie zbliżamy. Jeśli para nie jest ze sobą blisko fizycznie, relacja nie przetrwa. Pomogę ożywić życie intymne. Jeśli pokonają barierę seksualną, może się pokochają - powiedziała dr Trisha Stratford.

Kazała im przejść od razu do czynów. Żona i mąż mieli się dotykać, szukać wrażliwych miejsc i sprawdzać, czy sprawia to przyjemność partnerowi.

Trochę dziwnie, że Trisha siedzi i patrzy. Ale obiecałem, że się postaram - powiedział Justin.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Natalia z pierwszej edycji miażdży formułę programu

Później psycholożka zaprowadziła ich do sypialni. Mieli się razem położyć i wykonywać jej polecenia. Na koniec zleciła im wspólne zakupy bielizny. Carly i Justin byli wyraźnie onieśmieleni. Para zdecydowała się kontynuować swoją relację przez kolejny tydzień.