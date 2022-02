Więcej na temat programów rozrywkowych i ich uczestników znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Piąta edycja "Top Model" z 2015 roku wypromowała wiele gwiazd. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Karolina Gilon, Karolina Pisarek i Magdalena Stępień. Choć, jak wiemy, nie wygrały programu, dziś są to znane nazwiska, które zrobiły karierę w świecie modelingu i mediów. W tym gronie była także Natalia Gulkowska, która nie dotarła do finału, jednak w roli modelki pracuje do dziś. Niedawno poinformowała, że spodziewa się dziecka. To już jej trzecia ciąża.

Uczestniczka "Top Model" jest w ciąży. Zawiesiła karierę dla rodziny

Natalia Gulkowska była jedną z uczestniczek, które ujęły jury "Tom Model" swoją skromnością. Nieśmiała szatynka zachwycała w kolejnych sesjach zdjęciowych. Nie udało jej się dotrwać do finału, lecz po programie nie narzekała na brak propozycji zawodowych. Na jej instagramowym koncie nie brakuje efektów wielu sesji zdjęciowych. W momencie brania udziału w "Top Model" modelka była już mamą. Dziś jej syn Franek jest starszym bratem. W 2019 roku Natalia Gulkowska wyszła za mąż i przyjęła nazwisko ukochanego, a wkrótce potem pojawił się na świecie jej drugi syn. Teraz była uczestniczka modowego show spodziewa się trzeciej pociechy i znów będzie to syn.

Trzeci syn, Staś - napisała modelka na Instagramie pod zdjęciem z sesji ciążowej.

Na jej profilu nie brakuje kadrów z dziećmi i mężem. Modelka zrobiła sobie piękną sesję, podczas której pozowała w objęciach ukochanego. Na zdjęciach widać wyraźnie zaokrąglony brzuch.

Piękna rodzina.

Gratuluję kolejnego dzidziusia - skomentowali fani modelki.

Kilka tygodni temu odbyła się także impreza baby shower, podczas której szczęśliwi małżonkowie poinformowali bliskich i znajomych o płci dziecka. W tym celi przebili balon, z którego wysypało się niebieskie konfetti.

Natalia Gulkowska nie tylko powiększyła rodzinę, lecz od czasów "Top Model" przeszła niemałą metamorfozę. Modelka powiększyła usta, a także zmieniła fryzurę. Teraz nosi długie ciemne włosy i grzywkę. Na niektórych zdjęciach nie przypomina siebie sprzed sześciu lat. Jak podoba się wam jej przemiana? Więcej zdjęć modelki, również z programu, znajdziecie w naszej galerii.