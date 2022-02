Więcej ciekawostek na temat serialu "M jak miłość" znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Fani sagi o rodzinie Mostowiaków nie mogli się doczekać tego ślubu. Paweł Zduński z "M jak miłość" żartobliwie bywał nazywany serialowych Casanovą, ale tak naprawdę mężczyzna po prostu nie miał szczęścia w miłości. Widzowie wierzą, że ich ulubieniec wreszcie znajdzie spokój u boku pełnej temperamentu Franki. Ich ślub był jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń serialu. Wreszcie bohaterowie stanęli przed ołtarzem!

"M jak miłość" gości na antenie TVP już od 20 lat. Trudno się dziwić, że niektórzy widzowie bardzo przywiązali się do ulubionych postaci. To dlatego ich losy wywołują tak wiele emocji. Paweł i Franka stanęli przed ołtarzem, chociaż jak to zwykle bywa, nie obyło się bez komplikacji. Zduński przysięgał "miłość, wierność i uczciwość małżeńską" z podbitym okiem. W trakcie wieczoru kawalerskiego zaatakowali go kibole. Na szczęście obrażenia nie były na tyle poważne, żeby odwołać uroczystość.

Internauci gorąco komentowali w internecie ostatni odcinek "M jak miłość". Niektórzy wyznali nawet, że... uronili łzę na widok pary młodej, scenerii i samego wydarzenia.

Piękny odcinek bardzo wzruszający. Poleciały łezki. No i moje strony, te widoki zapierają dech...

Takiego widoku naszych polskich gór jeszcze nie widziałam. Wyglądali przepięknie i mam nadzieję, że teraz Paweł osiądzie na szczęśliwych laurach.

Cudny odcinek, wzruszający, a te widoki coś pięknego - piszą fani.

Wesele odbywało się w Bukowinie Tatrzańskiej, skąd pochodzi panna młoda. Na razie rodzina Franki pozostaje dość tajemnicza, choć ojczym już zdołał wprowadzić ją i Pawła w kłopoty. Być może niedługo widzowie dowiedzą się o niej więcej. Oglądaliście najważniejsze wesele w tym sezonie?