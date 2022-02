Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Po kłopotach z przedłużeniem koncesji dla TVN24, przyszła kolej na inną stację Grupy Discovery. Teraz to TVN7 może za niecałe trzy tygodnie zniknąć z anteny. Okazuje się, że dwóch członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprzeciwia się przedłużeniu koncesji na nadawanie w Polsce. Były przewodniczący KRRiT w rozmowie z portalem Wirtualne Media zauważa, że cała sytuacja ma wymiar polityczny. Nie ukrywał, że są to "działania skrajnie nieodpowiedzialne".

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Tomasza Komendę wrobiono w zabójstwo, a "Masa" wsypał gangsterów. Te historie wstrząsnęły Polską w XXI wieku

Zobacz wideo Andrzej Duda zawetował "lex TVN". Co powiedział? Pełna wypowiedź prezydenta

TVN7 bez koncesji. Z anteny znikną ulubione programy widzów?

Stacja TVN24 czekała 19 miesięcy na wydanie decyzji o przedłużenie koncesji na nadawanie i wszystko wskazuje na to, że taki sam los czeka TVN7. Podczas gdy PiS chciał przyjąć nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która wykluczałaby możliwość nadawania stacjom, należącym do zagranicznych właścicieli spoza Europy. Przepisy najbardziej uderzałyby w TVN, który należy do amerykańskiej grupy Discovery. Ustawę "Lex TVN" zawetował Andrzej Duda, co nie oznacza końca kłopotów dla Grupy Discovery.

ZOBACZ: "Lex TVN". Damięcka, Olejnik, Drzyzga i inni komentują weto Andrzeja Dudy. "Uratował demokrację w Polsce" vs "podejrzliwość wskoczyła na obroty"

Jak informuje portal Wirtualne Media, posiedzenie KRRiT odbyło się pierwszego lutego, jednak nie udało się rozstrzygnąć sprawy. Rada składa się z pięciu członków, a o przyznaniu koncesji decydują cztery głosy na "tak".

Przeciwko byli: Andrzej Sabatowski i prof. Janusz Kawecki. Do przedłużenia koncesji potrzeba czterech głosów - podają Wirtualne Media.

Jak zauważa w rozmowie z Wirtualnymi Mediami dziennikarz i przewodniczący KRRiT w latach 1999-2003 Juliusz Braun, zwlekanie w nadaniu koncesji dla TVN7, może przełożyć się na relacje polsko-amerykańskie, które i tak w ostatnim czasie zostały nadszarpnięte.

Opóźnianie decyzji w sprawie odnowienia koncesji dla TVN7 jest ze strony KRRiT działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. Naraża skarb państwa na konieczność wypłaty odszkodowania. Ma też wymiar polityczny, bo w najgorszym możliwym momencie wznawia konflikt ze Stanami Zjednoczonymi wygaszony wetem prezydenta wobec "Lex TVN" - podkreślił.

Olivier Janiak zapozował z synami. To niecodzienny widok

Na ten moment grupa Discovery nie zdradza, czy będzie starać się o koncesję w innym kraju, dokładnie tak, jak miało to miało miejsce w przypadku TVN24.