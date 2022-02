Więcej na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Każda z edycji hitu TVP, "Rolnik szuka żony" wzbudza niemałe zainteresowanie, a występujący tam uczestniczy po zakończeniu emisji mogą liczyć na zainteresowanie widzów. Niektórym z nich udaje się wykorzystać uwagę i na dobre zadomowić w show-biznesie. Jessica Miemiec była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek programu. W jej życiu sporo się zmieniło. Nie tylko odnalazła prawdziwą miłość, ale całkowicie zmieniła swój wygląd.

"Rolnik szuka żony". Metamorfoza Jessici Miemiec. Zmieniła nie tylko kolor włosów

Jessica Miemiec w programie dała się poznać jako uczestniczka, która przykłada ogromną uwagę do swojego wyglądu. Zlecane zadania zawsze wykonywała w pełnym makijażu, z przedłużonymi rzęsami i natapirowanymi włosami. Ostatecznie została odesłana do domu, co wyszło jej na dobre. Prawdziwą miłość odnalazła po programie, a teraz jest zaręczona.

Uczestniczka miłosnego show prowadzi konto na Instagramie i chętnie publikuje na nim swoje zdjęcia. Zrezygnowała z ciemnych włosów na rzecz blondu. Jessica postanowiła zainwestować w urodę i można zauważyć, że zdecydowała się na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, czego nie ukrywa. Przyznała, że uwielbia mieć duże i pełne usta. Dbałość o siebie zaowocowała tym, że Miemiec otworzyła gabinet urody w Lesznie.

Jessica jest szczęśliwie zakochana i razem z tajemniczym Ryszardem planuje wspólną przyszłość. Nie zdecydowała się jednak na pokazanie partnera w mediach społecznościowych. Rozpoznalibyście w niej dawną uczestniczkę "Rolnik szuka żony"? Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.