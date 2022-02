Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

"Siostry wielkiej wagi" to program emitowany przez stację TLC. Pokazuje losy dwóch otyłych sióstr, dla których jedynym ratunkiem jest operacja zmniejszenia żołądka. Amy i Tammy Slaton prowadzą popularny kanał w serwisie YouTube. Jest to ich jedyne źródło utrzymania. Chorobliwa otyłość sprawiła, że kobiety ledwie mogą się ruszać. Bohaterki programu postanowiły zawalczyć o zdrowie i zrzucić zbędne kilogramy, aby zakwalifikować się do zabiegu, który może uratować ich życie. Swoją walkę pokazują w programie TLC. Niestety droga do wymarzonej wagi nie jest łatwa, a siostry muszą pokonać wiele przeciwności. Pod koniec ostatniego sezonu reality-show Tammy trafiła do szpitala. Organizm młodej kobiety odmówił posłuszeństwa.

"Siostry wielkiej wagi". Tammy trafiła do szpitala

W ostatnich odcinkach sezonu Tammy zgłosiła się do specjalistycznego ośrodka w Ohio. Bohaterka programu planowała poddać się terapii oraz przejść turnus odchudzający. Po kilkunastu godzinach pobytu w placówce po kobietę przyjechało pogotowie.

Lekarze nie wiedzieli, czy przeżyje noc, a nawet kilka następnych godzin - zdradził w programie brat bohaterki, Chris.

Niepokoju nie kryła także siostra Tammy, Amy, która także jest bohaterką serii.

Powiedzieli nam, że jej płuca się poddały. Że jej organizm wysiadał. Nagle znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy myśleć o pogrzebie naszej siostry - dodała Amy.

Uczestniczka reality-show wyszła ze szpitala po trzech tygodniach. Lekarze założyli jej rurkę tracheotomijną. Stan zdrowia Tammy poprawił się na tyle, że kobieta mogła wrócić do ośrodka, aby dokończyć terapię. Brat bohaterki w rozmowie z magazynem "People" powiedział, że siostra w ciągu miesiąca schudła 50 kg.

"Siostry wielkiej wagi". Walka Tammy z otyłością

W pierwszym sezonie "Sióstr wielkiej wagi" Tammy ważyła ponad 270 kg. Walki o zrzucenie zbędnych kilogramów nie ułatwiały jej problemy z alkoholem oraz depresja. Uczestniczka otwarcie przyznała się do uzależnienia. Dodała jednak, że ma dosyć ciągłych problemów zdrowotnych i zamierza poddać się terapii.

