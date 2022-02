Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się popularnością na całym świecie. Polska wersja doczekała się już sześciu edycji. Nie wszystkim uczestnikom udało się odnaleźć miłość, jednak zyskali oni nowych przyjaciół i dużą popularność. Rodzima odsłona formatu może pochwalić się jednak kilkoma szczęśliwymi zakończeniami. Anita i Adrian, Agnieszka i Wojtek oraz Aneta i Robert to pary, które poznały się na planie show TVN i do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwa. Już niebawem na antenie zadebiutuje siódma edycja, jednak zanim to nastąpi, producenci programu szykują dla fanów niemałą niespodziankę. Już niedługo dowiemy się, co słychać u uczestników poprzednich odsłon programu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - odcinek specjalny

Niedawno na platformie Player.pl pojawiła się zapowiedź 16. odcinka szóstej edycji matrymonialnego formatu - "Ślub od pierwszego wejrzenia. Dalsze losy uczestników". Z opisu dowiadujemy się, że w programie zostaną pokazane losy bohaterów wszystkich poprzednich edycji. Kamery odwiedzą byłych uczestników, którzy opowiedzą o tym, jak potoczyło się ich życie po zakończeniu show. Na razie nie wiadomo, kto dokładnie wystąpi w odcinku specjalnym.

Fani programu z pewnością chcą poznać dalsze losy uczestników telewizyjnego eksperymentu. Na szczęście oczekiwanie nie potrwa zbyt długo, gdyż odcinek specjalny pojawi się na platformie Player.pl już 15 lutego. Jesteście ciekawi, jak radzą sobie bohaterowie poprzednich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?