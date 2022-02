"All of Us Are Dead" dostanie drugi sezon? Szansa na to jest niestety niewielka

Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

Fakt, że "All of Us Are Dead" stał się hitem na Netfliksie, nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Produkcja zawiera praktycznie kompletny przepis na sukces - to koreański serial o nastolatkach połączony z horrorem o apokalipsie zombie. W dodatku "All of Us Are Dead" nie tylko przyciągnął uwagę widzów, ale też został przez nich bardzo dobrze oceniony. W serwisie IMDb serial ma ocenę 7,7/10, a na Rotten Tomatoes przypadł do gustu aż 83 proc. odbiorców. Niestety mimo popularności i pozytywnych recenzji nie ma pewności, czy twórcy zdecydują się na przedłużenie produkcji na drugi sezon. Wpływ na to ma przede wszystkim fakt, że "All of Us Are Dead" bazuje na komiksie, który przestał się ukazywać ponad dekadę temu.

"All of Us Are Dead". Sezon 2. nie powstanie?

Fabuła serialu skupia się na losach uczniów, którzy starają się przetrwać apokalipsę zombie. Po wybuchu tajemniczej epidemii jedna ze szkół staje się strefą zero, a ocalali uczniowie, pozbawieni jedzenia i wody, odcięci od internetu i telefonu muszą korzystać ze szkolnego sprzętu, aby przetrwać ataki. W przeciwnym razie sami staną się częścią hordy zombie. "All of Us Are Dead" miał premierę na Netfliksie 28 stycznia 2022 roku, a pracę nad serialem rozpoczęły się w kwietniu 2020. Produkcja bazuje na internetowym komiksie "Now at Our School" autorstwa Joo Dong-geuna, który ukazywał się na koreańskiej platformie Naver w latach 2009-2011.

Tutaj właśnie leży problem potencjalnego drugiego sezonu "All of Us Are Dead". Jak zauważa Kayti Burt z serwisu denofgeek.com, Netflix zaadaptował w całości praktycznie cały komiks, dlatego dalszą część historii należałoby dopisać od zera. A biorąc pod uwagę, że koreańskie seriale zazwyczaj składają się z jednego sezonu, szansa, że "All of Us Are Dead" doczeka się kontynuacji, jest raczej niewielka. Niewykluczone jednak, że produkcję uratuje ogromna popularność, ale żeby to ocenić, trzeba jeszcze trochę poczekać. Przykładowo "Squid Game" został oficjalnie przedłużony na drugi sezon dopiero po czterech miesiącach od premiery.