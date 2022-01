Youtuber wrzucił do puszki WOŚP 50 tys. zł w gotówce. Łącznie przekazał dwa razy tyle

Więcej o gwiazdach internetu przeczytasz również na stronie głównej Gazeta.pl.

Budda. TV z 815 tys. subskrybentów na YouTubie doskonale znany jest fanom motoryzacji, bo na tej tematyce przede wszystkim skupia się ten kanał. Jednak już trzeci rok z rzędu o prowadzącym go influencerze jest głośno z innego powodu. Budda wrzuca do puszek WOŚP gigantyczne kwoty. Podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, który był 30 stycznia 2022 roku, youtuber przekazał wolontariuszowi 50 tys. zł.

30. Finał WOŚP. Youtuber wrzucił 50 tys. zł do puszki

Budda zamieścił na youtube'owym kanale wideo z tego niecodziennego wydarzenia. Jak podkreślił, robi to nie dlatego, żeby się chwalić, ale zależy mu, aby w ten sposób zwrócić uwagę na działalność WOŚP i zachęcić innych do przekazywania datków. Zaznaczył również, że nie chodzi mu o zysk - w filmie celowo nie zamieścił reklam ani lokowania.

Budda akcję przekazania 50 tys. zł przeprowadził wspólnie z kolegą. Włożyli gotówkę do wielkiej skarbonki i na krakowskim rynku wypatrzyli wolontariusza, któremu zdecydowali się przekazać pieniądze. Wybór padł na chłopca, Bartka, który datki zbierał w towarzystwie taty i psa. Youtuber oficjalnie rozbił skarbonkę i ze znajomym wrzucili całą kwotę do puszki WOŚP. Jak informował prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, szczęśliwy wolontariusz przyniósł do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sumie ok. 52 tys. zł.

Oprócz tego Budda przekazał na aukcję 30. Finału także odnowione BMW, które zostało wylicytowane za 45 tys. zł. Rok temu youtuber wrzucił do puszki wolontariuszy 20 tys. zł, a w 2020 roku - 10 tys. zł. Jak przyznał, rozwija się jego kanał i rosną zarobki, dzięki czemu zwiększają się przekazywane przez niego sumy.

Celem tegorocznego, jubileuszowego Finału WOŚP jest wsparcie okulistyki dziecięcej, a hasło brzmi "Przejrzyj na oczy". Pierwsze informacje o zebranej w tym roku kwocie mówiły o 136 mln złotych, ale po kilku godzinach okazało się, że końcowy wynik będzie przynajmniej o dziewięć mln złotych wyższy. Wiadomo, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pobiła zeszłoroczny rekord, a dokładny wynik poznamy 30 marca.