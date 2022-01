Więcej ciekawostek na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Pałacowe Love" to nowość w ramówce TTV. Stacja po raz kolejny stawia na program, który ma pomóc uczestnikom w znalezieniu miłości. Po "Ślubie od pierwszego wejrzenia" i "Hotelu Paradise" przyszedł czas na "Pałacowe Love". Program ma być swoistą podróżą w czasie. Uczestnicy zamieszkają w pałacu w Walewicach, gdzie bez telefonów, telewizji i internetu, za to w strojach, które były krzykiem mody 200 lat temu, będą tworzyć relacje.

"Pałacowe Love". Kiedy oglądać?

Premierowy odcinek programu "Pałacowe Love" widzowie TTV zobaczą 1 lutego, o godzinie 22.00. Show będzie emitowany w każdy wtorek i środę o tej samej porze. Odcinki będą też dostępne na platformie streamingowej Player.pl.

"Pałacowe Love". Zasady programu

Formuła programu jest dość interesująca. Do show zaangażowano pary, które w pałacu będą pracować nad własnymi relacjami. Na ekranie zobaczymy, jak poradzą sobie z tym zadaniem uczestnicy: Sandra i Piotrek, Ania i Kordian, Kornelia i Rudolf, Wiktoria i Rafał, Barbara i Rafał oraz Natalia i Kuba. Wszyscy będą musieli dostosować się do pałacowej etykiety, co może być wyzwaniem. Ciekawie wygląda system nagród i kar. Czy uczestnicy będą w stanie się im poddawać? Czy szykuje się bunt w pałacu?

Stawką jest tytuł "Pary Idealnej" i pokaźna nieruchomość "na start". Pomagać w jego zdobyciu mają mentorzy. W roli ekspertów pojawi się Agnieszka Bąbel i Maciej Lizniewicz.

Gospodarzami programu zostali, doskonale znani widzom TTV z "Gogglebox" Mariusz Kozak i Jacek Szawioła.

Producenci zapowiadają sporo emocji, wiele spięć między uczestnikami a mentorami i ciekawe zwroty akcji - a wszystko to w otoczce z epoki wiktoriańskiej. Będziecie oglądać?