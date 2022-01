Więcej o teleturnieju "Milionerzy" znajdziesz na Gazeta.pl

W 450. odcinku programu "Milionerzy" z szansy na wielką wygraną skorzystała pani Paulina. Jak brzmiało pytanie za tysiąc złotych?

"Milionerzy". W którym z państw największy procent mieszkańców deklaruje się jako ateiści?

Uczestniczka rozpoczęła przygodę w "Milionerach". Kłopoty pojawiły się jednak już przy pytaniu za tysiąc złotych. Pani Paulina usłyszała od Huberta Urbańskiego następujące pytanie: W którym z państw największy procent mieszkańców deklaruje się jako ateiści?

Odpowiedzi były następujące:

A. we Włoszech

B. w Czechach

C. w Watykanie

D. w Polsce

"Milionerzy". Jak brzmi prawidłowa odpowiedź na pytanie: W którym z państw największy procent mieszkańców deklaruje się jako ateiści?

Pani Paulina przyznała, że trafiło jej się ciężkie pytanie. Na wstępie wyeliminowała z zestawienia Polskę, a potem próbowała sobie przypomnieć, jakiego wyznania są jej przyjaciele z Włoch.

Pierwsza moja myśl to Czechy, myślę teraz o Włochach. Próbuje sobie przypomnieć moich przyjaciół Włochów, czy oni deklarują się jako ateiści - zastanawiała się pani Paulina.

Największy procent mieszkańców deklaruje się jako ateiści w Czechach. Poprawna odpowiedź na pytanie: "W którym z państw największy procent mieszkańców deklaruje się jako ateiści?" to B.

"Milionerzy". Skorzystanie z koła ratunkowego od razu rozwiało wątpliwości

W 448. odcinku "Milionerów" padło pytanie o jednostki ciśnienia. Uczestnik musiał wskazać te, której nie używa się do pomiaru ciśnienia. Skorzystanie z koła ratunkowego 50:50 okazało się być strzałem w dziesiątkę, ponieważ na tablicy pokazała się odpowiedź, która pan Piotr wyeliminował na samym początku. Jednostką ciśnienia nie jest dalton, poprawna odpowiedź na to pytanie to D.