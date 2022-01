"Archiwum 81". Aktorka zdradza, co wie na temat drugiego sezonu. "Twórcy mają plan"

Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Horror sci-fi "Archiwum 81" trafił na Netflix 14 stycznia 2022 roku i błyskawicznie poszybował na pierwsze miejsce najchętniej oglądanych produkcji platformy. Widzowie wchłonęli ośmioodcinkowy pierwszy sezon i czekają na więcej. Biorąc pod uwagę popularność produkcji, trudno wyobrazić sobie, żeby dalsza część historii mogła nie powstać. Mimo że dwa tygodnie od premiery Netflix cały czas milczy w tej sprawie, grająca jedną z głównych ról Dina Shihabi w rozmowie z Varierty powiedziała, że trwają rozmowy na temat potencjalnego drugiego sezonu "Archiwum 81".

Zobacz wideo "Psie pazury". Zwiastun filmu

"Euforia" na twarzy. Brokatowe łzy i triki, które inspirują Young Leosie

"Archiwum 81". Sezon 2. powstanie? Aktorka zdradza, co wie na ten temat

Serwis Variety poprosił Dinę Shihabi o komentarz, co wie o losach jej bohaterki w możliwym drugim sezonie. Shihabi przyznała, że nie zna szczegółów, ale jej słowa dają nadzieję, że trwają prace nad kolejnym odcinkami.

Myślę, że nikt nie mówi mi niczego konkretnego, bo zdaje sobie sprawę, że nie umiałabym kłamać na ten temat. Nie dali nam żadnych informacji. Zadawałam pytania, ale twórcy są bardzo zagadkowi, uśmiechają się i mówią, że mają plan. Więc póki co jesteśmy w momencie oczekiwania na potwierdzenie od Netfliksa, czy będzie drugi sezon - mówi w rozmowie z Variety.

A potencjał na kolejne odcinki jest i to ogromny. "Archiwum 81" bazuje na podcaście autorstwa Daniela Powella i Marca Sollingera, którego pierwszy sezon trafił do sieci w kwietniu 2016 roku. Do dziś ukazały się w sumie trzy sezony liczące 35 odcinków, a twórcy nie zapowiedzieli, że projekt już się zakończył. Powell i Sollinger nie tylko wymyślili i napisali całą historię, ale też sami nagrali i edytowali pierwszy sezon podcastu. Z czasem, jak produkcja otrzymała rozgłos, zaczęła stawiać się coraz bardziej profesjonalna, a w 2020 roku przyciągnęła uwagę Netflixa i zapadła decyzja o przeniesieniu jej na mały ekran.

Jak kiedyś wyglądali bracia Bogdanoff? W życiu przeszli niejedną metamorfozę

Fani podcastu mają nadzieję, że Powell i Sollinger wykorzystają popularność, którą przyniósł im serial i nagrają kolejny, czwarty już sezon - a to jednocześnie stanowiłoby więcej materiału, na którym mogliby bazować serialowi twórcy.

"Archiwum 81". O czym jest serial?

Serial dzieje się dwóch liniach czasowych. Archiwista zostaje zatrudniony do odrestaurowania nagranych na kasetach wideo taśm zawierających pracę filmowczyni, która przed laty badała sprawę niebezpiecznego kultu. W obsadzie znaleźli się m.in.: