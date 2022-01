Więcej newsów na programach telewizyjnych znajdziesz na Gazeta.pl

"Farma" podbiła serca widzów w ponad dwudziestu krajach na całym świecie. Po wielkim sukcesie Polsat zdecydował się wyemitować polską edycję programu. Pożegnaliśmy się już z Kinią, co przewidywali fani. W kolejnych odcinkach będziemy mogli oglądać poczynania Moniki, Beaty, Izy, Marty, Kingi, Kuby, Tomka, Rafała, Lolka i Karola.

"Farma". Bitwa na jedzenie z Karolem w roli głównej

W najnowszym odcinku "Farmy" uczestnicy zasiedli wspólnie przy stole. Kuba podczas posiłku zasugerował, aby nie otwierać kolejnej konserwy, ponieważ jego zdaniem mieli wystarczająco dużo jedzenia. Karol szybko podjął dyskusję i zauważył, że konserwa i tak jest już otwarta. Wtedy Marta zarzuciła mu, że ten je w bardzo wymuszający sposób.

Karol w taki najbardziej wymuszający sposób tę konserwę je - stwierdziła.

W kolejnych sekundach materiału uczestnik postanowił wbić szpilę Kubie, który chwilę wcześniej wypominał mu otwieranie kolejnych produktów. Tym razem chodziło o mleko.

Skoro mamy tyle jedzenia, to czy musimy jeszcze otwierać mleko? - stwierdził.

Większą wyrozumiałością wykazała się natomiast Iza, która uważa, że Karol jako trener personalny powinien dużo jeść, aby mieć siłę.

"Farma". Zasady nowego show Polsatu

Mieszczuchy zamieszkały w prawdziwym gospodarstwie i poznają rolniczy tryb życia. Nie mają dostępu do prądu, internetu, a nawet bieżącej wody. Uczestnicy muszą hodować własne plony, a co tydzień jeden z nich opuszcza program. Stawka, o którą toczy się gra, to 100 tysięcy złotych.