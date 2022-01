Więcej informacji na temat uczestników popularnych programów telewizyjnych znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Joanna i Kamil to jedna z najsympatyczniejszych par z ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Początkowo faworytką chłopaka była Justyna, jednak kandydatka zdecydowała się na wcześniejsze opuszczenie gospodarstwa. Rolnik szybko przeniósł swoje zainteresowanie na inną uczestniczkę – Asię. Okazało się, że świetnie się ze sobą dogadują. Wkrótce po zakończeniu zdjęć do show TVP, zakochani zamieszkali razem. W finałowym odcinku Kamil oświadczył się swojej wybrance. Data ślubu na razie nie jest znana, narzeczeni zdradzili jednak, że planują się pobrać za dwa lata.

"Rolnik szuka żony 8". Joanna skrytykowana przez internautkę

Joanna chętnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała zdjęcia z wizyty w dawnej szkole. Dziewczynie towarzyszył ukochany.

Super było odwiedzić szkołę, którą zakończyło się w 2015 roku. [...] Ta szkoła wiele mnie nauczyła. To w niej zaraziłam się wolontariatem, który jest w moim życiu do teraz. [...] Wracając tam po siedmiu latach i widząc, jak wiele się zmieniło, chciałabym jeszcze bardziej tam wrócić. Spotkanie to wzbudziło we mnie wiele emocji – od szczęścia do wzruszenia. Dzieciaczki, z którymi mieliśmy okazje porozmawiać, ich chęć poznania nas i naszej historii to jak wiele pytań otrzymaliśmy - coś pięknego. Oczywiście padło też pytanie o najbardziej nielubiany przedmiot w szkole. Jak patrzyłam na zdjęcie pamiątkowe mojej klasy, to szczerze mówiąc, sama bym się nie poznała. Jeszcze raz dziękujemy za to spotkanie - napisała pod relacją z wizyty Asia.

Jednej z komentujących nie przypadł do gustu wygląd dziewczyny. Uznała, że jest on nieodpowiedni do okoliczności.

Te włosy i ubranie, to wygląda tak jakbyś wylazła z łóżka dopiero, a nie była w odwiedzinach i to w szkole… Dramat - napisała.

Uczestniczka "Rolnika" nie pozostawiła komentarza bez odpowiedzi.

Dobrze, że chociaż wyspana byłam. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka - odpowiedziała żartobliwie Joanna.

Internautka kontynuowała dyskusję, zarzucając Asi brak szacunku.

To nie jest hejt. Można mieć dystans do siebie super naprawdę rozumiem, można również nie przywiązywać wagi do ubioru, nie musi to być nic drogiego ani markowego, ale po prostu wg mnie taki ubiór w takim miejscu to totalny brak szacunku. Ale ty rób z siebie co chcesz, bo widzę, że i tak nie zrozumiesz - nie dawała za wygraną fanka.

Narzeczona Kamila postanowiła odpowiedzieć również na ten komentarz.

Myślę, że większym brakiem szacunku byłoby, gdybym poszła w bluzce do pępka i mini. Byłam ubrana w to, w czym czuję się swobodnie. "Rób z siebie co chcesz" - ciekawe określenie. Dobrej nocy - przedstawiła swoje zdanie Asia.

Wśród komentujących znaleźli się także obrońcy uczestniczki show TVP.

Na luzie ubranie po prostu, a nie brak szacunku.

Dramat to jest twój komentarz… - pisali.

Czy strój Asi faktycznie był nieodpowiedni?

