Widzowie "M jak miłość" wściekli na jedną z bohaterek! "Co ty wyprawiasz? Żenada"

"M jak miłość" to najpopularniejszy polski serial. Losy wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków goszczą na antenie od ponad 20 lat. Niebawem wyemitowany zostanie 1634. odcinek. Czym tym razem scenarzyści zaskoczą widzów?

"M jak miłość". Co wydarzy się w 1634. odcinku?

Już 1 lutego TVP2 wyemituje 1634. odcinek serialu "M jak miłość". Widzowie będą mogli zobaczyć długo wyczekiwany ślub Franki (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek). Cała rodzina i przyjaciele państwa młodych przybędą do Bukowiny Tatrzańskiej, aby uczestniczyć w tym szczęśliwym wydarzeniu. Ceremonia nie przebiegnie jednak spokojnie. W pewnym momencie do kościoła wpadnie Majka (Laura Samojłowicz) i przerwie uroczystość. Zimną krew zachowają Rogowscy, którzy natychmiast zaprowadzą dziewczynę do zakrystii. Zaniepokojeni zakochani będą próbowali rozmawiać z Chojnacką.

Majka, co ty wyprawiasz? - zapyta Paweł.

Przykro mi, że to wszystko tak się skończyło... Majka! Idź na leczenie... Daj sobie szansę, słyszysz? Jeszcze nie jest za późno... - poradzi Franka.

Po niezrównoważoną dziewczynę przyjdzie pogotowie. Matka pana młodego obieca odwiedzić Majkę w szpitalu, a Paweł i Franka wrócą do kościoła, aby złożyć sobie przysięgę małżeńską.

Jeszcze tego samego dnia Maria odwiedzi Chojnacką w szpitalu. Była ukochana jej syna zwróci pierścionek zaręczynowy, który ukradła France i przeprosi za swoje zachowanie.

Nigdy nikogo nie kochałam tak jak Pawła i nie pokocham. Proszę zabrać ten pierścionek... I ja... bardzo za wszystko przepraszam - wyznała Rogowskiej Majka.

Fani komentują zwiastun 1634. odcinka "M jak miłość"

Zwiastun odcinka wzbudził wiele emocji wśród fanów, którzy byli oburzeni zachowaniem Majki. Wielu też zastanawiało się, dlaczego producenci zdecydowali się na umieszczenie jej wątku.

Motyw z tą Majką… żenada. Po co to, wątek zupełnie po nic…

Majka bez sensu wchodzi im w życie.

Nie mogę się doczekać, a ta Majka... nie wiem, po co i na co wróciła, żeby mącić i namieszać. Przecież wiadomo, że nikt w jej bajkę nie uwierzy - pisali rozemocjonowani fani serialu.

Odcinek zostanie wyemitowany już 1 lutego 2022 roku na antenie telewizyjnej dwójki.