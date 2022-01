Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

W piątym odcinku "Farmy", który został wyemitowany w piątek 21 stycznia, poznaliśmy troje kandydatów, wytypowanych do opuszczenia programu. Zgodnie z decyzją Kingi do Tomka i Zimy dołączyła Kinia, która nie kryła, że nominacja od koleżanki mocną ją zabolała. Cała trójka musiała wykonać zadanie eliminacyjne polegające na przerzucaniu gnoju i odnalezienia butelki z listem. Zima poradził sobie z tym jako pierwszy, dlatego zagrożeni są już tylko Tomek i Kinia. Decyzję podejmą pozostali uczestnicy w szóstym odcinku "Farmy", jednak widzowie są przekonani, że to Kinia powinna opuścić program.

"Farma". Kto odpadnie jako pierwszy? Widzowie są jednogłośni

Fani "Farmy" z zadowoleniem przyjęli fakt, że Kinia znalazła się wśród nominowanych. Są zdania, że uczestniczka jest fałszywa i z jednej strony wspierała Kingę, a z drugiej - obgadywała ją za plecami i rzucała nieprzyjemne komentarze na jej temat. Widzowie nie ukrywają frustracji z powodu jej zachowania na Instagramie programu.

Oby odpadła, jest nieszczera. Dopiero szła się tulić, bo czuła że pali jej się grunt pod nogami, nie minęła chwila i poszła gadać swoje. Oby Tomek został.

Zastanawiam się, czy Kinia oglądając teraz siebie, zrozumiała, dlaczego została nominowana. Czy dostrzegła, jak manipulowała ludźmi, jak była nieszczera.

Kinia odpadnie. Fałsz nie popłaca - czytamy.

Na Instagramie pojawił się też komentarz osoby, która stanęła w obronie Kini. Internautka napisała, że zna uczestniczkę osobiście i na żywo jej zachowanie jest zupełnie inne od tego, co pokazują kamery. Zasugerowała wręcz, że stacja dopuściła się manipulacji.

Telewizja mega manipuluje. Pokazują, co im pasuje, żeby tylko namieszać. Znam Kinię osobiście i jest super osobą, wręcz byłam pewna, że będzie uwielbiana przez wszystkich - napisała.

Ostateczny wynik poznamy w szóstym odcinku, którego emisja zaplanowana jest na poniedziałek 24 stycznia. To również spotkało się z krytyką widzów, którzy narzekają, że eliminacja uczestników jest przeciągnięta na kilka epizodów. Fani programu zaapelowali, aby nominacja, zadanie eliminacyjne oraz decyzja, kto żegna się z "Farmą", odbywały się tego samego dnia.