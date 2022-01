Więcej na temat seriali przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

"Bulionerzy" to serial komediowo-obyczajowy, który pojawił się na antenie TVP1 w 2004 roku. Szybko podbił serca widzów i doczekał się pięciu sezonów. Perypetie rodziny Nowików spodobały się na tyle, że fani jeszcze długo po zakończeniu zdjęć ciekawi byli Rezydencji Wschodnio-Zachodniej, w której działa się akcja produkcji. "Rezydencja" istnieje naprawdę i nazywa się Villa Monaco.

"Bulionerzy". Serialowa rodzina mieszkała w słynnej Rezydencji Wschodnio-Zachodniej. Apartamenty naprawdę istnieją

Bohaterami serialu byli Piotr i Grażyna Nowikowie (w tych rolach Piotr Skarga i Lucyna Malec) oraz dwójka ich nastoletnich dzieci Sylwia i Olo (Katarzyna Ankudowicz i Michał Filipiak). Dość powiedzieć, że rodzina nie należała do zbyt zamożnych. Mieszkali w podrzędnym bloku, w jednym pokoju podnajmowanym od rodziców Grażyny - w tych rolach widzów zachwycili Marian Opania i Stanisława Celińska. Na domiar złego główny bohater nie cieszył się zbyt lubianą i szanowaną pracą - był kontrolerem biletów w warszawskich autobusach. Los rodziny odmienił się, kiedy w konkursie organizowanym przez producenta kostek bulionowych wygrali apartament w luksusowej rezydencji w Warszawie, z dożywotnio opłaconym czynszem. Przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości i udawanie nowobogackich stwarzało wiele zabawnych sytuacji. Produkcja to opowieść o polskiej rzeczywistości w krzywym zwierciadle.

W serialu tzw. penthouse mieści się w Rezydencji Wschodnio-Zachodniej. Tak naprawdę budynek nazywa się Villa Monaco i jest zlokalizowany na warszawskim Mokotowie. Został zbudowany w 2003 roku, więc krótko przed kręceniem produkcji. Mieści się tam 40 apartamentów, a na najwyższym piętrze znajdują się penthousy. Do dyspozycji mieszkańców są basen z przeszklonym dachem, siłownia, sauny, pomieszczenia klubowe i taras wypoczynkowy oraz piękne zielone tereny wokół willi. Z kolei blok, w którym serialowi Nowikowie mieszkali z teściami, to tzw. "Pekin" na Przyczółku Grochowskim w dzielnicy Praga-Południe. Zdjęcia Villi Monaco zobaczycie w naszej galerii.