Więcej na temat polskich seriali przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Z kim z serialu "M jak miłość" spała Anna Mucha? Aktorka nagrała zabawny filmik

"M jak miłość" to serial, który od ponad dwudziestu lat gromadzi przed telewizorami miliony widzów. Pierwszy odcinek telenoweli został wyemitowany 4 listopada 2000 roku. Od tamtej pory losy rodziny Mostowiaków śledzą rzesze fanów. W szczytowym momencie popularności, w marcu 2005 roku, serial oglądało ponad 12,5 mln widzów. Dziś taką widownię gromadzą tylko wydarzenia sportowe. Niemniej jednak "M jak miłość" nadal cieszy się sympatią telewidzów i może pochwalić się pozycją lidera rynku.

Na przestrzeni lat klan Mostowiaków znacznie się rozrósł, a w telenoweli pojawiali się kolejni bohaterowie. Ponad dwadzieścia lat emisji obfitowało w emocjonujące momenty i dramatyczne zwroty akcji. Dzięki "M jak miłość" sławę zyskała Katarzyna Cichopek czy bracia Mroczek. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu? Sprawdźcie!

Roznerski i Kalska zerwali, ale grają małżeństwo w serialu. Nie tylko oni

"M jak miłość" - co wydarzy się w 1633. odcinku?

W poniedziałek, 31 stycznia TVP2 wyemituje 1633. odcinek serialu "M jak miłość". Scenarzyści zaserwowali widzom wiele emocjonujących momentów. Wielkimi krokami zbliża się ślub Pawła i Franki, tymczasem inna serialowa para zmaga się z problemami w związku. Mowa o Izie (w tej roli Adriana Kalska) i Marcinie (Mikołaj Roznerski), którzy kilka odcinków wcześniej zdecydowali skorzystać z pomocy terapeuty. Rozwiązanie okazało się to strzałem w dziesiątkę, już po kilku wizytach u specjalisty między małżonkami ponownie zaiskrzyło.

W 1633. odcinku para zdecyduje się dać sobie kolejną szansę i wyląduje w sypialni. Oboje dojdą do wniosku, że czas puścić to, co było w niepamięć i spróbować raz jeszcze zawalczyć o miłość.

Słyszałaś, co powiedziała dziś terapeutka? Musimy znaleźć czas dla siebie. Zostaniemy w domu i nacieszymy się sobą. Bez tego całego zamieszania, bez innych ludzi, bez dzieci... To zalecenie specjalisty... i bardzo ważny element terapii - wyzna Marcin podczas romantycznej sceny w łóżku.

Myślicie, że Izie i Marcinowi uda się pogodzić na dobre? Podczas gdy bohaterowie Adriany Kalskiej i Marcina Roznerskiego ponownie mają się ku sobie, w rzeczywistości aktorzy postanowili zakończyć swój związek. Kalska jako pierwsza odniosła się do plotek o zerwaniu z aktorem, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska się rozstali! Aktorka wydała oświadczenie i zdradziła, kiedy zerwali.

"M jak miłość". Dramatyczny finał wieczoru kawalerskiego Pawła