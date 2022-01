Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Znany doskonale polskim widzom format "The Voice", który emitowany jest obecnie na całym świecie, został stworzony w Holandii. Tamtejsza wersja, "The Voice of Holland", podobnie jak holenderskie "The Voice Kids" i "The Voice Senior", nie będą jednak jak na razie pokazywane w telewizji. Jak informuje "The Hollywood Reporter", powodem są doniesienia o przestępstwach i nadużyciach seksualnych, których miały dopuszczać się osoby z ekipy programu. Jedną z nich jest pianista Jeroen Rietbergen, członek pracującego na planie "Voice'a" zespołu.

"The Voice" zawieszony. Holandia nie będzie emitować programu

Sprawa dotycząca nadużyć seksualnych na planie "Voice'a" w Holandii została nagłośniona w programie "BOOS" emitowanym w holenderskiej telewizji publicznej BNN/VARA.

W sobotę 15 stycznia 2022 Rietbergen wystosował oświadczenie, w którym powiadomił o rezygnacji z programu. "The Hollywood Reporter" informuje, że mężczyzna przyznał się do utrzymywania kontaktów seksualnych z kobietami pracującymi na planie "The Voice of Holland", a także do wymieniania wiadomości o charakterze seksualnym. Zaznaczył jednak, że nie uważa, aby w tej sytuacji wykorzystał pozycję władzy. Powiedział, że te sytuacje miały miejsce wiele lat temu i przeprosił kobiety, za swoje zachowanie.

Podejrzany o nadużycia seksualne jest również Ali B, popularny holenderski raper, który w programie pełni funkcję trenera. Mężczyzna do sytuacji odniósł się na Instagramie i napisał, że jest w 100% przekonany o swojej niewinności. Stanowisko w sprawie zajęła także agencja Spec opiekująca się raperem.

Wiele rzeczy jest niejasnych, ale jedno jest pewne. Ali nigdy nie wykorzystał pozycji władzy, a w kontaktach seksualnych nie przekroczył granicy - czytamy.

Stacja RTL, która emituje holenderską wersję programu, zareagowała natychmiast i podeszła do sprawy bardzo poważnie. Podjęto błyskawiczną decyzję o zawieszeniu emisji "Voice'a", na okres, gdy zarzuty są weryfikowane.

Zarzuty są bardzo poważne i szokujące, stacja RTL o niczym nie wiedziała. Opierając się na doniesieniach, skontaktowaliśmy się z producentem i podjęliśmy wspólną decyzję o wszczęciu rzetelnego, niezależnego dochodzenia. Emisja "The Voice of Holland" zostaje zawieszona do czasu, gdy sytuacja się wyjaśni - podało RTL w oświadczeniu.

Doniesienia dotyczą również trzeciej osoby pracującej przy programie, jednak jej dane nie zostały ujawnione.