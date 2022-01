Więcej na temat programów randkowych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

"Hotel Paradise" to kontrowersyjny program, który zyskał ogromną popularność. Do tej pory wyemitowano cztery edycje, kolejna ma pojawić się na antenie już pod koniec lutego. Tym razem rajskim celem podróży ma być Panama. Stawka, o którą walczą mieszkańcy hotelu, jest wysoka. Występ w programie może przynieść nie tylko pieniądze i miłość. Do wygrania jest również rozpoznawalność. Uczestnicy show często zostają celebrytami, zyskują wielu obserwujących na portalach społecznościowych, co przekłada się na intratne kontrakty reklamowe.

"Hotel Paradise 4". Launo odpowiedziała na pytania fanów

Na swoim profilu na Instagramie Launo zazwyczaj publikuje odważne zdjęcia. Często organizuje też Q&A, odpowiadając na pytania dociekliwych fanów. Ostatnio została zapytana o to, czy żałuje udziału w "Hotelu Paradise". Z jej odpowiedzi wynika, że choć program wspomina dobrze, nie wzięłaby jednak ponownie udziału w swojej edycji.

Żałuję, że byłam w mojej edycji. Sam program spoczi - napisała Launo.

Launo odpowiada na pytania fanów https://www.instagram.com/stories/launokardel/2753402559953537317/

Obserwujący pytali też, kiedy dziewczyna ujawni zapowiadaną "prawdę o Hotelu Paradise". Na to pytanie Launo jednak nie odpowiedziała.

"Hotel Paradise 4". Launo - kim jest?

Launo, czyli Klaudia Kardel, to bez wątpienia jedna z najbardziej zapadających w pamięć uczestniczek czwartej odsłony show. Pomimo iż odpadła już w połowie sezonu, udało jej się jednak zapisać w pamięci widzów. Dziewczyna osiągnęła to, na czym większości uczestników zależy bardziej niż na wygranej - sławę. Na swoim Instagramie zgromadziła do tej pory 143 tys. obserwujących.