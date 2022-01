Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po ostatnim finale programu "Taniec z gwiazdami"Izabela Janachowska, Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna w kulisach show zapewniali, że format wróci na antenę już wiosną 2022 roku. Najnowsze doniesienia dotyczące tanecznego show nie są jednak tak optymistyczne. Program nie pojawi się w najbliższych miesiącach na antenie, a jego dalsze losy również nie są pewne. Czy fani "Tańca z gwiazdami" mają się czego obawiać?

"Taniec z gwiazdami" nie pojawi się w wiosennej ramówce Polsatu. Przyszłość programu stoi pod znakiem zapytania

Mimo że fani formatu już spekulują, kto pojawi się w kolejnej edycji show, to magazyn "Press", powołując się na swojego informatora, zdradził, że program nie pojawi się w marcu na antenie Polsatu. Co więcej, stacja nie podjęła jeszcze żadnej decyzji.

Osoby zaangażowane w projekt informują, że program może wrócić na antenę jesienią, ale podkreślają, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Polsat oficjalnie nie komentuje sprawy - donosi informator magazynu.

Do tej pory "Taniec z gwiazdami" w Polsacie pojawiał się dwa razy w roku: jesienią oraz wiosną. Wyjątkiem był 2018 i 2019 rok, kiedy to widzowie musieli czekać aż rok na zmagania celebrytów w nowej edycji. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem tak się stanie.

Będziecie tęsknić za "Tańcem z gwiazdami"?

