Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

W 444. odcinku "Milionerów" ze swojej szansy na wielką wygraną skorzystała pani Joanna. Jak brzmiało pytanie za dziesięć tysięcy złotych?

Zobacz wideo Maffashion pokazała mieszkanie

Duda brylował w mundurku, a Jaki w dresie stał pod blokiem

"Milionerzy". Na fladze, którego z europejskich państw są trzy pionowe pasy?

Uczestniczka miała bardzo dobrą passę podczas występu w "Milionerach". Na drodze do zwycięstwa, przy pytaniu za dziesięć tysięcy złotych, pojawiła się trudność. Pani Joanna usłyszała od Huberta Urbańskiego następujące pytanie: Na fladze, którego z europejskich państw są trzy pionowe pasy?

Odpowiedzi były następujące:

A. Rosji

Rosji B. Holandii

Holandii C. Austrii

Austrii D. Włoch

"Milionerzy". Na fladze, którego z europejskich państw są trzy pionowe pasy?

Pani Joanna jest stewardessą i często lata do Holandii i Włoch. Na wstępie odrzuciła Holandię i Austrię. Postanowiła użyć koła ratunkowego 50:50. W ten sposób znacznie ułatwiła sobie zadanie. Na tablicy wyświetliło się jedno z państw, którego flagę doskonale pamiętała.

Holandia ma na pewno poziome pasy. Zaznaczmy Włochy ostatecznie - powiedziała uczestniczka.

Włochy są europejskim państwem, które posiada flagę z trzema pionowymi pasami w kolorach zielonym, białym i czerwonym. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D.

"Milionerzy". Warany z Komodo, czyli skąd?

"Milionerzy". Uczestniczka miała problem z językowym pytaniem. Koleżanka polonistka nie pomogła

W jednym z odcinków "Milionerów" padło pytanie o słowo, które powstało w wyniku kontaminacji. Uczestniczka postanowiła zadzwonić do przyjaciółki, która ukończyła polonistykę, jednak panie nie mogły się zrozumieć. Ostatecznie Karolina musiała zdać się na siebie i wybrała odpowiedź C., czyli pstrokaty. Słowo to powstało przez połączenie pstry i srokaty.