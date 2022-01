Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

"Farma" to program bazujący na norweskim formacie o podobnych zasadach. Uczestnicy polskiej wersji emitowanej przez Polsat zamieszkali w opuszczonym siedlisku położonym w Puszczy Noteckiej. Jedenaście osób przez sześć tygodni musi zadbać o gospodarstwo i przebywające w nim zwierzęta, a oprócz tego poradzić sobie z codziennym życiem bez dostępu do bieżącej wody, prądu i internetu. Do dyspozycji mają ograniczoną ilość jedzenia oraz owoce i warzywa rosnące w ogrodzie. Uczestnicy muszą stawiać czoła wyzwaniom, a co tydzień wybiorą spośród siebie Farmera Tygodnia. Również co tydzień z programem pożegna się jeden z nich. Zwycięzcę, który otrzyma 100 tys. zł oraz tytuł Super Farmera, wybiorą widzowie w finałowym odcinku emitowanym na żywo. Prowadzącymi "Farmy" są Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska. Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 20:00.

"Farma". Uczestnicy programu Polsatu

Kinia Kaleta

Kinia ma 34 lata, pochodzi z Łodzi, a z zawodu jest nauczycielką nauczania początkowego. Skończyła kilka kierunków studiów, a obecnie jest pracowniczką wyższej uczelni. Prywatnie uwielbia podróże i pasjonuje się sportami ekstremalnymi. Jest także miłośniczką zwierząt.

Kuba Wojnowski

Ma 33 lata, na co dzień mieszka w Oslo, gdzie pracuje w hotelu jako barman. Kuba sporo się przeprowadzał, wcześniej mieszkał m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Francji czy Anglii, rozważa jednak powrót do Polski. Niedawno zakończył związek i jest otwarty na nowe znajomości. Trenował sambo i brazylijskie jiu-jitsu.

Monika Idzikowska

Monika jest 43-letnią emerytowaną policjantką z Sochocina. Pracowała w pionie kryminalnym, ma za sobą udział w misji w Kosowie. Ambitna i wytrwała Monika jest przekonana, że trudno ją złamać, ale ma także wrażliwą stronę. Pasjonuje się strzelectwem i fitnessem, jest spełnioną matką i żoną.

Tomasz Bodziony

Tomasz ma 44 lata, jest leśnikiem, który urodził się i wychował w Zakopanem. Jest bardzo uparty i szczery, a także niezwykle pracowity. Na co dzień pracuje jako Podleśniczy w Tatrzańskim Parku Narodowym, prywatnie spełnia się jako mąż i ojciec. Jego pasją jest motoryzacja.

Iza Staniszewska

Iza ma 50 lat, mieszka w Łodzi, gdzie prowadzi agencję reklamową. Jest energiczna i żywiołowa, a także bardzo towarzyska. Kocha przyrodę, a jednym z jej największych hobby jest zbieranie grzybów. Oprócz tego podróżuje, jej pasjami są także fotografia i kulinaria. Lubi rywalizować.

Karol Da Costa

Jest 31-letnim trenerem personalnym, na co dzień mieszka w Krakowie. Mama Karola jest Polką, a tata pochodzi z Angoli. Kocha muzykę i aktywność fizyczną, prowadzi kanał fitness na YouTube. Organizuje imprezy muzyczne i chciałby zostać raperem. Jest bardzo związany z miejskim życiem i ma nadzieję, że udział w programie zmieni jego nastawienie.

Kinga Kazimierczak

To kolejna uczestniczka "Farmy", która do programu przyjechała z Łodzi. Ma 20 lat, studiuje fizjoterapię i pracuje jako rejestratorka medyczna. Chce się rozwijać, wierzy, że w przyszłości mogłaby zostać liderką i chce to wykorzystać w pracy. Kocha zwierzęta, jako dziecko uczyła się jeździć konno.

Beata Lisowska

Beata ma 39 lat, mieszka w Radlinie, a na co dzień zajmuje się domem i dziećmi. W przeszłości dużo poróżowała, mieszkała w Norwegii i w Hiszpanii. Ma szeroką wiedzę techniczną, chętnie spędza czas w domu z ogrodem, w którym hoduje egzotyczne rośliny. Umie odnaleźć się w każdej sytuacji.

Rafał Rzemek

Rafał to 22-letni tancerz z Pułtuska. Nie lubi się nudzić, jest szczęśliwy, gdy w jego życiu coś się dzieje. Jest spontaniczny, energiczny i zawsze uśmiechnięty. Kocha taniec, bierze udział w zawodach i prowadzi grupy taneczne. Chciałby prowadzić własny program telewizyjny.

Karol Kotomski

Karol ma 32 lata, jest fryzjerem, a od roku mieszka częściowo w Polsce, częściowo na Malcie. Uwielbia sport, pływa i jeździ na rowerze, a jego pasją są także tatuaże. Aż cztery z nich poświęcił największej idolce, którą jest Madonna. Udział w programie jest dla niego testem umiejętności survivalowych.

Marta Basandowska

Marta do programu przyjechała z Krakowa. Ma 31 lat i jest artystką, a dzięki pracy wiele podróżowała. Zainteresowania Marty są bardzo szerokie - od budowlanki, przez gotowanie, aż po modę. Jest samodzielna i lubi być niezależna, a jednocześnie jest bardzo towarzyska.