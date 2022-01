Więcej ciekawostek o programie telewizyjnym znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Twoja twarz brzmi znajomo" to program, który cieszy się popularnością wśród widzów. Show budzi też kontrowersje, przede wszystkim ze względu na "black face" stosowany podczas niektórych występów. Mimo to widzowie uwielbiają show, a Polsat planuje kolejną edycję. Okazuje się, że szykują się zmiany. Wszystko zdradził Michał Wiśniewski, który do programu dołączył w poprzednim sezonie.

Zobacz wideo Najmłodszy syn Michała Wiśniewskiego idzie w ślady ojca? To nagranie to hit

Roznerski i Kalska zerwali, ale grają małżeństwo w serialu. Nie tylko oni

"Twoja twarz brzmi znajomo". Wiśniewski zdradza - będzie nowy juror

Michał Wiśniewski o szczegółach pracy nad nowymi odcinkami "Twoja twarz brzmi znajomo" opowiedział w wywiadzie z Jastrząb Post. Przyznał, że trudno będzie przebić poziom poprzedniego sezonu.

Pierwszą uczestniczkę znam, już zacząłem się dowiadywać. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze mocniejsza edycja od poprzedniej. Chociaż ta edycja, którą wygrał Robert, była bardzo mocna. A teraz zobaczymy - powiedział.

Wiadomo już, że w programie ma wystąpić Karolina Pisarek i Anna Jurksztowicz. Pojawiły się tez pogłoski o innych uczestnikach - w sieci fani programu wymieniają Danzela, Patryka Cebulskiego, Anię Rusowicz, Viki Gabor, Andrzeja Kozłowskiego oraz Macieja Radela.

Lista artystów nie jest jeszcze potwierdzona przez produkcję, ale wiadomo, że będzie zmiana na fotelu jurorów. W ostatniej edycji uczestników oceniali: Katarzyna Skrzynecka, Małgorzata Walewska, Gromee i wspomniany Michał Wiśniewski. Jak będzie teraz? Informacje o nowym członku jury zdradził wokalista.

Znam też nowego jurora. Jak wyszedłem przed szereg, to przepraszam. Fajna pogoda dziś.

Rafał Szatan ocenił występy żony w show "TTBZ". Przyznał, że bardzo się stresowała

Jak widać, Wiśniewski szybko zmienił temat. Jak myślicie, kto będzie oceniał występy w kolejnej edycji show?