Sylwia Peretti zasłynęła dzięki programowi "Królowe życia". Podobnie jak reszta uczestników pławi się w luksusach. Uczestniczka show mieszka w 700-metrowej willi wraz z mężem Łukaszem Porzuczkiem. Ostatnio poinformowała, że została okradziona.

Do wstrząsających wydarzeń w krakowskiej willi doszło w ubiegłym roku. Sylwia Peretti opowiedziała o zdarzeniach w rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl. Pewna osoba włamała się na posesję i wykradła kosztowności, w tym mnóstwo biżuterii.

Sylwia Peretti została okradziona. Podejrzewa, kto jest sprawcą

Sylwia Peretti za sprawcę podejrzewa kogoś ze znajomych. Tego wieczoru udała się na kolację. W domu nie było nikogo przez zaledwie półtorej godziny, a złodziej poszedł w dwa zupełnie odległe rogi. Musiał to być ktoś, kto już wcześniej gościł w willi i znał wartość przedmiotów.

Pojechaliśmy gdzieś na kolację, nie było nas raptem półtorej godziny. […] Dom ma ponad 700 metrów, złodzieje poszli w dwa odległe rogi. Wiem, że to był ktoś z kręgu znajomych. Nie podejrzewam wszystkich, ale jest niepewność, że możesz napić się z kimś wódki, patrząc prosto w oczy i masz świadomość, że ta osoba może mieć z tym coś wspólnego - wyznała Peretti.

Gwiazda "Królowych życia" wyznała, że z domu zniknęły pierścionki zaręczynowe, pamiątki rodzinne oraz zegarki. Były to drogie przedmioty, ale posiadające przede wszystkim wartość sentymentalną. Złodziej musiał sobie zdawać z tego sprawę. Sylwia Peretti do dziś jest niepewna, co do niektórych gości.

Ten ktoś wiedział, co robi, bo skradł wszystkie pierścionki zaręczynowe i inne pamiątki po rodzicach, po babci, zegarki... Wiadomo, że nie byle jakie.

