Wiktoria Gąsior wystąpiła w czwartej edycji "Hotelu Paradise". Udział w randkowym show okazał się dla niej trudnym doświadczeniem, ponieważ spotkało ją wiele przykrości, a także krytyki ze strony innych uczestników. To wszystko doprowadziło do sytuacji, że po opuszczeniu rajskiego hotelu 23-latka chciała jak najszybciej zapomnieć o kolegach i koleżankach z programu, o czym często mówiła w mediach społecznościowych. Ostatnio wyjaśniła również, dlaczego nie chodzi na przyjęcia, gdzie mogłaby ich spotkać.

Wiktoria chętnie odpowiada na pytania, które otrzymuje od fanów. Nie inaczej było tym razem. Podczas zorganizowanej niedawno na Instagramie serii Q&A jeden z internautów zapytał wprost, dlaczego 23-latka nie pojawia się na imprezach związanych programem. Uczestniczka czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie pominęła tego tematu i zdecydowała się wszystko wyjaśnić.

Bo imprezuję tylko z ludźmi, którym ufam. Z rodziną i przyjaciółmi. Chociażby dlatego, żeby po imprezie nie dowiedzieć się, że ktoś mnie nagrywał w trakcie przyjęcia - napisała w relacji, którą opublikowała na InstaStories.

Już wcześniej było wiadomo, że 23-latka nie zamierza utrzymywać żadnego kontaktu z pozostałymi uczestnikami. Te słowa tylko potwierdziły to, co od dłuższego czasu mogli zauważyć jej fani. Wiktoria między innymi nie pojawiła się na wspólnym oglądaniu odcinka finałowego. W tym czasie przebywała w domu rodzinnym i na kilka dni zniknęła z mediów społecznościowych.

Obecnie wszystko wróciło do normy, co więcej zapowiedziała, że w jej życiu szykuje się dużo zmian. Między innymi powrót do regularnych treningów i zdrowej diety. Być może Wiktoria wystartuje również z własnym kanałem na YouTubie. Wkrótce o wszystkim się przekonamy.

