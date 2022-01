To pytanie w "Milionerach" wymagało fachowej wiedzy. "Te słowa znaczą to samo. Które powstało w wyniku kontaminacji?". Uczestniczka zadzwoniła do przyjaciółki polonistki. Ale żeby otrzymać podpowiedź, potrzebna było Huberta Urbańskiego.

4 screen - player Otwórz galerię Na Gazeta.pl