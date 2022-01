Więcej o programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Wojciech i Agnieszka poznali się na kilka chwil przed złożeniem przysięgi małżeńskiej. Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" załapali świetny kontakt już od samego początku, decyzja o pozostaniu w małżeństwie nie zdziwiła więc ekspertów i widzów randkowego show. Po trzech latach od wzięcia udziału w eksperymencie, małżeństwo powitało na świecie pierwsze dziecko.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek pokazała córkę. "Kocham cię Antosiu"

Antonina Anastazja przyszła na świat na początku stycznia. Na kilka miesięcy przed porodem, Agnieszka i Wojtek wyznali, że wcześniejsze ciąże zakończyły się poronieniem, córka była więc bardzo wyczekiwanym dzieckiem. Tydzień po porodzie młody tata pochwalił się zdjęciami pociechy. Widać, że mężczyzna jest niezwykle wzruszony nową rolą i obecnością Antosi w jego życiu.

Patrzymy codziennie na nowe miny i grymasy naszej Antosi. Uśmiechamy się i śmiejemy razem z nią każdego dnia. Nie ukrywam, że dziecko przewraca świat do góry nogami i to szybciej, niż myślałem, hahaha. Już wiem, jak to jest wstawać co trzy godziny w nocy, aby razem z Agą zająć się naszym dzieckiem. Na szczęście podział obowiązków sam się ustalił i kiedy Aga przewija małą, ja przygotowuje mleko, aby wszystko poszło sprawniej. Przed nami jeszcze dużo obowiązków i wyrzeczeń, ale wszystko to rekompensuje możliwość pochylenia się nad łóżeczkiem i patrzenia się jak twój skarb smacznie śpi. Kocham cię Antosiu.

Wpis Janik zakończył pytaniem do obserwatorów instagramowego konta. Prosił, by na podstawie przedstawionego zdjęcia internauci orzekli, do którego z rodziców Antonina jest bardziej podobna.

Muszę zadać to pytanie i aż się boję odpowiedzi... jak myślicie, do kogo zaczyna być podobna?

Kogo waszym zdaniem bardziej przypomina dziewczynka?