"Milionerzy", z pewnymi przerwami, emitowani są w TVN-owskiej ramówce od 1999 roku. Przez ponad dwie dekady doczekaliśmy się czterech zwycięzców głównej wygranej, sporo więcej graczy, którzy usłyszeli pytanie za milion złotych, a także znacznej liczby wpadek, pomylonych pytań czy oburzonych komentarzy widzów. Przypominamy kilka nietypowych sytuacji z polskiej edycji "Milionerów".

"Milionerzy". Brak poprawnej odpowiedzi

W 426. odcinku teleturnieju przed Hubertem Urbańskim zasiadła redaktorka naczelna Plotka, Justyna Michalska. Bez większych problemów poradziła sobie z pytaniami aż do 40 tys. zł, przy którym zaczęły się schody. Brzmiało ono:

Trzydziestego pierwszego dnia którego miesiąca 1859 r. po raz pierwszy zabrzmiał dzwon na londyńskiej wieży Big Ben?

A. kwietnia

B. maja

C. września

D. listopada

Niestety nie miała szans odpowiedzieć dobrze, ponieważ żadna z odpowiedzi nie była prawidłowa. Twórcy uznali, że chodziło o 31 maja 1859 r., co nie jest prawdą. Tego dnia zegar na londyńskiej wieży zaczął odmierzać czas, a dzwon Big Bena po raz pierwszy zabrzmiał dopiero 11 lipca.

Justyna Michalska

"Milionerzy". Niefortunne pytanie o piosenkę Zbigniewa Wodeckiego

Niewinne pytanie o piosenkę uwielbianego polskiego artysty wywołało oburzenie wśród widzów teleturnieju. W 2017 roku Hubert Urbański odczytał uczestnikowi następujące pytanie:

Wykonawca przeboju o pszczółce Mai w innej piosence zaprasza do...

A: Chałup

B: Rowów

C: Zgonu

D: Chłopów

Poprawna jest oczywiście odpowiedź A., jednak ze względu na to, że odcinek został wyemitowany 1 listopada, widzów oburzył wariant C. Zgon. Zwłaszcza że Zbigniew Wodecki zmarł zaledwie kilka miesięcy przed ukazaniem się odcinka. Trzeba oddać sprawiedliwość, że twórcy teleturnieju raczej nie mogli tego przewidzieć.

"Milionerzy". Awantura o "pineskę"

W 509. odcinku teleturnieju uczestnik musiał odpowiedzieć na pytanie "Co to jest pluskiewka?". Jeden z wariantów odpowiedzi odczytanych przez Huberta Urba雟kiego, brzmiał "pineska". Zdaniem widzów produkcja popełniła w tym wyrazie błąd ortograficzny. Na twórców posypały się gromy, a fani byli przekonani, że poprawną formą tego wyrazu jest "pinezka". Niestety, nie mieli racji. Słowo to wywodzi się z francuskiego "punaise" oznaczającego "pluskwę", o której mowa w pytaniu. Językoznawcy akceptują również pisownię "pineska", bliższą polskiej wymowie, dopiero od kilkunastu lat - być może stąd wynikło zaskoczenie widzów.

'Milionerzy'

"Milionerzy". Krytyka po odcinku specjalnym

Świąteczne odcinki "Milionerów", z których wygrana przekazywana jest na rzecz Fundacji TVN, to już tradycja. W 2021 roku w specjalnym wydaniu teleturnieju udział wzięli m.in. Dorota Wellman i Marcin Prokop. Prowadzący "Dzień dobry TVN" wygrali jedynie 40 tys. zł, przez co spadła na nich fala krytyki. Fanom teleturnieju nie spodobało się podejście graczy, a także zarzucali, że pytania były na tyle proste, że spokojnie mogli zdobyć więcej pieniędzy - szczególnie że cel był szczytny.

Dorota Wellman i Marcin Prokop w 'Milionerach'

"Milionerzy". Najtrudniejsze pytanie w historii?

W 394. odcinku padło pytanie, na które odpowiedź znała rekordowo niska liczba osób zgromadzonych w studiu. Było warte 75 tys. zł i dotyczyło Szlaku Orlich Gniazd.

Na Szlaku Orlich Gniazd natrafimy na liczne zamki obronne budowane na skalistych, wapiennych wzgórzach. Jednym z nich jest zamek...

A. w Olsztynie

B. w Gnieźnie

C. w Malborku

D. w Łańcucie

Uczestniczka poprosiła o pomoc publiczność i zasugerowała się najwyższym wskazaniem, zaznaczając odpowiedź D. Niestety, błędnie. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A) w Olsztynie, którą wskazało zaledwie dwa procent osób.

"Milionerzy". Uczestnik nie krył zdenerwowania

W jednym z odcinków wyemitowanych w 2018 roku uczestnik odpadł na drugim pytaniu, a porażki nie przyjął za dobrze. Dotyczyło ono nazw oceanów.

Trzy z czterech nazw odnoszą się do tego samego oceanu. Która go nie dotyczy?

A. Atlantyk

B. Ocean Wielki

C. Pacyfik

D. Spokojny

Mężczyzna nieco się pospieszył i zaznaczył B - niestety, poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Atlantyk. Uczestnikowi szczerze wyrwało się "o k*rwa!", a głośne przekleństwo zarejestrowały kamery.