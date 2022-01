Więcej na temat programów telewizyjnych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W 440. odcinku "Milionerów" niektórzy widzowie zapewne od razu rozpoznali pierwszego uczestnika. Naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł Marek Krukowski, znany miłośnik teleturniejów, który wziął udział chyba w każdym takim programie w Polsce. Uważany jest za legendę telewizyjnych formatów z wygrywaniem pieniędzy. Jak powiedział, teraz przyszedł czas na "Milionerów". Brawurowo wszedł do rozgrywki, lecz tym razem nie doszedł nawet do połowy pytań.

"Miasteczko Twin Peaks" powstało 31 lat temu. Jak dziś wyglądają aktorzy?

"Milionerzy". Wystąpił sławny bywalec teleturniejów. Marek Krukowski sporo zaryzykował

Marek Krukowski wykazał się wiedzą już podczas pytania startowego i dosłownie zmiótł konkurencję. Jako jedyny spośród kandydatów do gry prawidłowo uporządkował kolejność autorów powieści. Później zaczęła się prawdziwa gra, a przez pierwsze pytania szedł jak burza. Pierwsze problemy pojawiły się przy pytaniu za dziesięć tysięcy.

Kukułka plamista ma torebkę:

A: a w niej moc drobnych nasion

B: na cudze jaja

C: stawową prawą i lewą

D: konduktorkę

Uczestnik nie znał odpowiedzi na pytanie i zaczął dedukować. Początkowo myślał, że chodzi o ptaka, co też sugerowały niektóre warianty odpowiedzi. Poszedł za tym tropem i uznał kukułkę plamistą za zwierzę.

"Jagiellonowie". Znamy obsadę nowego serialu TVP. Zatwierdził ją Jacek Kurski

Na ptakach znam się trochę mniej - przyznał uczestnik.

Mimo że miał do dyspozycji wszystkie koła ratunkowe, nie skorzystał z żadnego z nich. Postanowił zaryzykować, zostawiając je sobie na później. Zaznaczył odpowiedź C. Jednak okazało się, że założenie było błędne. Torebka z pytania to owoc kwiatu. Kukułka plamista to gatunek rośliny z rodziny storczykowatych. Rośnie także w Polsce i jest pod ścisłą ochroną.

Marek Krukowski przez lata wygrywał w teleturniejach. Jego sukcesy wielokrotnie trafiały do mediów. Już jako 14-latek przeszedł eliminacje do "Wielkiej Gry", ale nie dopuszczono go do udziału ze względu na młody wiek. W sumie w tym programie wygrywał... 15 razy. "Miliard w rozumie" wygrał tyle samo razy. Dziewięć razy pokonał rywali w „Va banque". Występował także w "Jednym z dziesięciu", "Awanturze o kasę", "Najsłabszym ogniwie" czy "Magii liter". TVP nakręciła o nim film dokumentalny pt. "Zawodowiec".