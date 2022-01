Więcej na temat filmów i seriali znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Telewizja Polska szykuje kolejny serial historyczny. Skuszeni sukcesem "Korony królów" producenci TVP pracują nad nową produkcją, która zastąpi na ekranie historyczną telenowelę. Będzie w tym samym klimacie, ale opowie o odrębnych dziejach. Wygląda na to, że kostiumowe formaty na dobre rozgościły się w telewizji, a my wiemy już, kto zagra w "Jagiellonach".

Dla niektórych aktorów rola w "Koronie królów" była przepustką do dalszej kariery i przyniosła im rozpoznawalność. Serial jest emitowany od 2018 roku. Mimo początkowej krytyki, produkcja cieszyła się na tyle dużą oglądalnością, by twórcy uznali ją za udaną. Przed ekranami gromadziła średnio 1,3 mln widzów, a prawa do emisji wykupiło kilka zagranicznych stacji telewizyjnych.

W nowym serialu "Jagiellonowie" pojawią się bardziej doświadczeni i znani aktorzy. Jak się dowiedzieliśmy, obsadę produkcji zaakceptował osobiście prezes TVP Jacek Kurski. Znamy nazwiska. W głównych rolach zobaczymy: Agnieszkę Wagner, Filipa Gurłacza, Roberta Rozmusa i Radosława Pazurę. To zestawienie wiele obiecuje. Producenci mają nadzieję, że dzięki tym nazwiskom historyczna telenowela powtórzy sukces poprzedniej.

Akcja serialu "Jagiellonowie" rozpocznie się za czasów panowania Władysława Jagiełły. Widzowie zobaczą fabularyzowaną, swobodną interpretację dziejów jednego z największych panujących w Polsce rodów. Nieznana jest jeszcze dokładna data premiery, ale pierwsze odcinki mają pojawić się na ekranach TVP1 jeszcze w tym roku. Pierwotnie zapowiadano, że będzie to wiosną.