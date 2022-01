Więcej na temat programu telewizyjnego znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aneta Czajkowska i Robert Żuchowski zostali dobrani w parę przez specjalistów z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Okazało się, że tym razem eksperci trafili, a uczestnicy zyskali w telewizyjnym show miłość. Niedługo miłością obdarzą też dziecko, którego oczekują. Para zna już jego płeć.

Zobacz wideo Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prezentuje pukiel swoich włosów z młodości. Trzymała je przez lata w szafce

Zborowska i Wrona na początku związku nie mieli lekko: Iskry szły jak cholera

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - Aneta i Robert zorganizowali "baby shower"

Dziecko Anety i Roberta ma przyjść na świat jeszcze w tym kwartale. Para postanowiła poznać płeć malucha jeszcze zanim pojawi się na świecie. W związku z tym Żuchowscy (Aneta po udziale w show przyjęła nazwisko męża), postanowili zorganizować sporą imprezę, by dowiedzieć się, czy oczekują narodzin córki czy syna.

Nie zabrakło różowych i niebieskich dodatków, które mają sugerować płeć - różowy oznaczałby dziewczynkę, niebieski - chłopca. Tym oto sposobem, w towarzystwie bliskich osób, para poznała płeć dziecka. Na razie jednak nie podzielili się tą informacją publicznie. Być może z czasem otworzą się przed fanami i w tej kwestii.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Aneta i Robert znają już płeć dziecka Instagram/anet.zuchowska

Aneta i Robert długo ukrywali, co ich łączy

Aneta i Robert to jedyna para z ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którą połączyło prawdziwe uczucie. Długo musieli ukrywać, jak potoczyły się ich losy, ze względu na umowę, którą podpisali z producentami programu. Kiedy tylko wyemitowano odcinek finałowy, para zaczęła głośno mówić o miłości, którą znaleźli na planie. Poinformowali także fanów, że spodziewają się dziecka.

"ŚOPW". Agnieszka dodała pierwsze zdjęcie córki

Pytani o to, co ich zdaniem było przepisem na sukces, stwierdzili, że najważniejszy był brak presji. Startując w programie, nie mieli za dużych oczekiwań, traktowali to jako przygodę.