Pierwszy odcinek "Behawiorysty", serialu na podstawie powieści Remigiusza Mroza o tym samym tytule, miał premierę 4 stycznia 2022 roku. Głównym bohaterem jest Gerard Edling (Robert Więckiewicz) - były prokurator i doświadczony ekspert w odczytywaniu mowy ciała, który musi powrócić do policji, aby pomóc w powstrzymaniu niezwykle niebezpiecznego i nieobliczalnego Horsta Zeigera, zabijającego na oczach całego kraju. Jedną z policjantek wspierających Edlinga w śledztwie jest informatyczka Weronika, która, sądząc po naklejce na jej laptopie, nie jest fanką rządzącej partii.

"Behawiorysta". Osiem gwiazdek w serialu TVN

Symbol ośmiu gwiazdek, umieszczonych na komputerze bohaterki granej przez Annę Próchniak, wyłapał serwis media2.pl. Na Facebooku wrzucił kadr z serialową Weroniką i podpisał go bardzo wymownym zdaniem.

Nowy serial player.pl, a w nim szpileczka w pewną partię - czytamy.

To jednak nie jedyny moment w "Behawioryście", w którym wyraźnie widać charakterystycznie rozmieszczone osiem gwiazdek - pięć na górze i trzy na dole - na laptopie bohaterki serialu. Z racji tego, że Weronika pracuje w policji jako informatyczka, a jej celem jest wsparcie Edlinga dzięki biegłej znajomości internetu, z komputerem widać ją stosunkowo często. Być może przekaz, którzy chcieli pokazać twórcy serialu, nie miał być jednak wcale tak subtelny?

'Behawiorysta' Player

Jak na razie nie wyłapali go jednak widzowie "Behawiorysty". Na profilach w mediach społecznościowych Playera czy serialu, próżno szukać komentarzy dotyczących tego szczegółu. Widzowie za to dzielą się opiniami o samej produkcji, które po pierwszym odcinku są dość mieszane. Wiele osób zwraca uwagę, że w serialu znalazło się sporo rozbieżności z powieścią Mroza, a część fanów pisarza jest mocno rozczarowana tym, jak serialowy Edling różni się od książkowego. Być może to na razie przemyślenia jedynie po pierwszym odcinku. "Behawiorysta" liczy ich w sumie osiem, a premierowo trafiają one na Player co wtorek.