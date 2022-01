Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

REKLAMA

"Farma" to nowy format telewizji Polsat, który podbił serca widzów w ponad dwudziestu krajach na świecie. Wiadomo, kim są i czym się zajmują pierwsi uczestnicy. Iza i Kuba na sześć tygodni porzucą swoje wygodne życie w mieście, by zamieszkać na gospodarstwie, bez prądu, wody i dostępu do internetu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Marek Kondrat debiutował na ekranie, gdy miał 11 lat. Drew Barrymore jako niemowlę. A DiCaprio? Sława tych gwiazd nie mija

Zobacz wideo Mateusz i Caroline typują faworytów 4. edycji „Love Island"

"Farma". Kim są uczestnicy nowego reality show Polsatu?

Program "Farma" startuje już 17 stycznia o 20:00, na antenie Polsatu, a odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku. Uczestnicy nie znają się, mają różne zawody, ale łączy ich wspólny mianownik - każdy z nich jest mieszczuchem i będzie musiał odnaleźć się w zupełnie nowym środowisku. O przetrwanie będą walczyć w opuszczonym siedlisku położonym w Puszczy Noteckiej. Udało nam się dotrzeć do informacji, kto wystąpi w show.

ZOBACZ: "Rolnik szuka żony" będzie miał konkurencję? "Farma" startuje już w styczniu. Wiemy, na jakich zasadach opiera się format

Izabela Staniszewska ma 50 lat i mieszka w Łodzi. Prowadzi własną agencję reklamową. Uwielbia poznawać nowych ludzi, kocha przyrodę i gry zespołowe. Ma dwie pasje – podróże i fotografię.

Za sprawą kręconych i ognistych włosów, nazywana "Rudą". Żyje pełnią życia i stara się nie tracić ani chwili. Uwielbia gotować. Inspirują ją kuchnie wielu kultur. Na ich podstawie tworzy własne przepisy i historie kulinarne. Na gospodarstwie z pewnością będzie rozglądać się za grzybami. Grzybiarka z zamiłowania. Do ich zbierania podchodzi z ogromną wiedzą i precyzją. Kocha nowe wyzwania. Ostatnio skoczyła ze spadochronem. Rywalizacja jest dla niej formą zwiększania swoich kwalifikacji i bycia jeszcze lepszym.

Kuba Wojnowski ma 33 lata. Pochodzi z Pionek pod Radomiem, ale od siedmiu lat mieszka w Oslo. Pracuje tam w prestiżowym hotelu. Zanim na stałe zamieszkał w Norwegii, pomieszkiwał i pracował w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja czy Anglia. Jednak zastanawia się nad powrotem do kraju.

Kuba jest wesołą osobą i jak sam mówi, ma do siebie dystans. Od niedawna singiel, jest otwarty na nowe znajomości. Z natury jest raczej spokojną osobą. Stres wyładowuje na siłowni. "Wojna" kiedyś trenował sambo i brazylijskie Jiu-Jitsu.

Tak naprawdę wyglądał koncert sylwestrowy w Polsacie. Na scenie nie było nikogo

Jak odnajdą się na gospodarstwie i czy uda im się wygrać w rywalizacji 100 tysięcy złotych i tytuł Super Farmera? Premierowy odcinek 17 stycznia. Będziecie oglądać?