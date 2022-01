Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Wiktoria z czwartej edycji "Hotelu Paradise" nie miała w programie łatwo. Była nielubiana przez pozostałych uczestników, którzy nie tylko uprzykrzali jej życie na każdym kroku, ale też nastawili przeciwko niej partnera z programu, Miłosza. Chociaż ostatecznie postawa pozostałych osób wobec Wiktorii się zmieniła, Gąsior przypłaciła udział w reality show problemami zdrowotnymi. Niedługo po odejściu z programu była partnerka Miłosza zdecydowała się na dużą zmianę wyglądu. Znacznie skróciła włosy i zrezygnowała z rozjaśniania ich na rzecz ciemnego brązu. Teraz Wiktoria pokazała na Instagramie zdjęcie w jeszcze innym wydaniu, a nowa fryzura wzbudziła zachwyt wśród fanów uczestniczki "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise". Wiktoria zaskoczyła zmianą fryzury

Na początku stycznia Wiktoria wybrała się na uroczystą premierę czwartej części filmu "Kogel Mogel" i podzieliła się zdjęciami ze ścianki. Do stylizacji wybrała prostą czarną sukienkę, kolorową kurtkę i czarne kozaki na obcasie, do których założyła kontrastujące sportowe skarpety. To, co zwraca największą uwagę, to nowa fryzura, ułożona przez stylistkę Karolinę Kornas. Ciemne włosy Wiktorii zakręciła w luźne fale i część z nich zaczesała do góry. W połączeniu z mocnym makijażem oczu, w którym Gąsior nie pokazuje się zbyt często, stylizacja zrobiła ogromne wrażenie.

Przepiękna, naturalna kobieta. Wiki, wspaniałe wyglądasz, zmiana koloru włosów wyszła jak najbardziej na plus.

Jaka piękna, dojrzała kobieta. Wyglądasz rewelacyjnie!

No i szczęka opadła - piszą fani Wiktorii.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" też jest zadowolona ze zmiany. Oznaczyła w poście stylistki, które pomogły jej w metamorfozie i podziękowała za to, że czuła się dzięki nim pięknie. Zostawiła także komentarz od siebie.

Nowa ja - napisała.

Wam też się podoba w takim wydaniu?