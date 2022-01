Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

Krzysztof Kierszowski zmarł 24 października ubiegłego roku w wieku 70 lat. Aktor od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Od 2007 roku widzowie "Barw szczęścia" mogli oglądać go w serialu w roli uwielbianego Stefana Górki. Początkowo z doniesień medialnych wynikało, że ostatnie sceny z udziałem aktora Telewizja Polska wyemituje jeszcze w 2021 roku. Stacja przygotowała widzom jednak poruszającą niespodziankę - aktor pojawił się po raz ostatni w serialu w 2543. odcinku "Barw szczęścia" na początku 2022 roku.

"Barwy szczęścia". Poruszające pożegnanie Krzysztofa Kiersznowskiego

W 2543. odcinku serialu widzowie byli świadkami powitania i jednoczesnego pożegnania Stefana Górki z Kasią. Postać Katarzyny Glinki ledwie przeżyła trzęsienie ziemi na Sycylii, gdzie utknęła pod gruzami. Kobietę udało się uratować, a cała rodzina z ulgą przyjęła informację, że Katarzyna wraca do Polski. Zorganizowano dla niej przyjęcie powitalne, na którym czekał też ojciec wraz z ukochaną Walerią. Stefan podjął jednak decyzję, że nie zostaje w kraju, a wraz z żoną wyjeżdża do Norwegii, aby ratować małżeństwo. Przekonała go do tego Kasia, która ostatni raz zdążyła jeszcze pożegnać się z ojcem.

Pod koniec odcinka twórcy "Barw szczęścia" przygotowali montaż z ważnymi momentami z udziałem Krzysztofa Kiersznowskiego. Pokazali m.in. sceny Stefana Górki z córką, przyjaciółmi czy ślub z Walerią. Na końcu zobaczyliśmy szczęśliwego Stefana, który odjeżdża na motorze, a następnie czarno-białą kartę upamiętniającą zmarłego aktora. Emisja ostatniego odcinka z udziałem Kiersznowskiego chwyciła widzów za serce. Na Instagramie wiele osób pisało w komentarzach, że do tej pory nie mogą pogodzić się ze śmiercią aktora.

Wielka szkoda, dobrze grał i po prostu nie wyobrażam sobie serialu bez niego. Na pewno jest szczęśliwy, widząc gdzieś z góry, ilu ludzi ciepło go wspomina.

Popłakałam się. Miałam wrażenie, że odszedł mi ktoś bliski.

Tęsknimy. Był świetnym aktorem - czytamy.

Ostatni odcinek "Barw szczęścia" z udziałem aktora został wyemitowany w poniedziałek 3 stycznia 2022 roku.