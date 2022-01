Więcej aktualnych informacji znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

"Wydarzenia" po 13 latach zmieniły czołówkę i szatę graficzną, a także podkład muzyczny. Twórcy programu wprowadzili wiele nowych elementów, które widzowie mogli po raz pierwszy zobaczyć na ekranach telewizorów w poniedziałek 3 stycznia. Nowy rok zaczął się więc w Polsacie sporymi zmianami. Co ciekawe, wprowadzenie ich było przekładane przez wiele miesięcy. Co się zmieniło?

Duże zmiany w "Wydarzeniach" Polsatu. To pierwsza taka nowość od 13 lat

W nowej czołówce serwisu informacyjnego, zamiast mapy świata pojawia się na początku panorama Warszawy, z ujęć z drona. W tle leci także inny niż dotychczas sygnał dźwiękowy. Następnie na ekranie widzimy logo "Wydarzeń" z charakterystyczną strzałką, które pozostało bez zmian. Dodano natomiast głos lektora, który wypowiada zdanie:

"Wydarzenia". Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce.

Tym samym twórcy wprowadzenia chcą przekonać widzów do oglądania właśnie ich serwisu. Taka retoryka i zachęta marketingowa nie dziwi, zwłaszcza w obliczu podzielonego społeczeństwa, rozłamów politycznych i zalewu informacji oraz często mało rzetelnych stacji telewizyjnych. "Wydarzenia" próbują przechwycić widza na swoją stronę, zapewniając, że właśnie tam znajdzie to, czego innym brakuje. Czy to się uda - dowiemy się po wynikach oglądalności. Nowa czołówka miała wejść na ekrany już jesienią ubiegłego roku, lecz przesunięto to w czasie, by "nowe" pokazać po Nowym Roku. Poprzednia strona wizualna serwisu funkcjonowała od 2008 roku.

Tymczasem to niejedyna zmiana. Główne wydanie programu od 1 stycznia zasiliła nowa prowadząca Katarzyna Zdanowicz. Dziennikarka wcześniej pracowała w TVN24.