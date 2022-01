Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to format popularny nie tylko w Polsce. Program emitowany jest w wielu krajach, między innymi w Australii, gdzie wygląda nieco inaczej. Z racji tego, że australijskie prawo nie pozwala, aby pobrała się para nieznajomych, uczestnicy biorą jedynie udział w eksperymencie. Mimo to stają przed ołtarzem, gdzie w obecności rodziny i przyjaciół odbywa się ceremonia przypominająca prawdziwy ślub. Podobnie jak w polskiej wersji dopiero wtedy partnerzy widzą się po raz pierwszy i mają okazję zrobić dobre pierwsze wrażenie. Lub też - nie najlepsze pierwsze wrażenie, jak w przypadku tego, ewidentnie bardzo zestresowanego, uczestnika.

Nie każda panna młoda chce lub ma możliwość, aby do ołtarza odprowadzał ją ojciec. Czasem zdarza się też, że do przyszłego panna młodego podchodzi z obydwojgiem rodziców lub też sama. Uczestniczka australijskiej wersji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy tej okazji poprosiła o wsparcie swoją mamę. Dopasowany przez ekspertów partner kobiety najprawdopodobniej bardzo żałuje tej decyzji. Gdy matka jego przyszłej "żony" wróciła na miejsce, zadał pytanie, które być może śni mu się do dziś po nocach.

Podeszła tu z tobą twoja babcia? - spytał.

Uczestniczka zaśmiała się nerwowo, odwróciła w stronę rodzicielki i wyjaśniła mężczyźnie, że to jej mama. Mężczyzna nieco pobladł i natychmiast zaczął ją przepraszać, zdając sobie sprawę z nietaktu. Chociaż uczestniczka próbowała obrócić sprawę w żart, widać było, że jej mamie zrobiło się odrobinę przykro.

Powiedziała, że to jej mama, a ja umarłem w środku - wyznał później do kamery mężczyzna.

Trudno zresztą domyślać się, co skłoniło uczestnika, żeby, po pierwsze, spytać o coś takiego, a po drugie - wziąć tę kobietę za babcię uczestniczki. Komentujący filmik na TikToku zwrócili uwagę, że to niemal niemożliwe, aby aż tak się pomylić, oceniając wiek po samym wyglądzie.

Ona wygląda na jakieś 30 lat, a jej mama na 55-60. Stary, daj spokój - czytamy.

Być może górę wziął stres i ogromne emocje, ale mimo to warto wyciągnąć z tej sytuacji lekcję i wystrzegać się przed ocenianiem czyjegoś wieku. Zwłaszcza matki panny młodej. W dniu ślubu...