W "Milionerach" wiele zależy nie tylko od wiedzy, ale i szczęścia do pytań. Nigdy nie wiadomo, jakie wiadomości mogą się przydać. W 437. odcinku teleturnieju uczestnik długo zmagał się z pytaniem o komiks. Gdyby był nieco starszy, pewnie pamiętałby go ze swojego dzieciństwa. Podparł się przypuszczeniami taty, który znalazł się po drugiej stronie telefonu do przyjaciela.

"Milionerzy". W jaki sposób narodził się słynny szympans Tytus de Zoo? Znawcy komiksu znaliby odpowiedź

W "Milionerach" szczęście bycia pierwszym w pytaniu startowym miał Dominik Szura. Student prawa i germanistyki zasiadł naprzeciwko Huberta Urbańskiego i wziął udział w rozgrywce. Pierwsze pytania poszły jak z płatka, ale przy czwartym, za 5000 złotych pojawiły się problemy.

Słynny szympans Tytus de Zoo wyszedł spod ręki Papcia Chmiela. W jaki sposób się narodził?

A: z grudki plasteliny

B: z lipowego kijaszka

C: z plamy tuszu

D: z akwarelowych krążków

Chodziło o postać z doskonale znanego w Polsce komiksu "Tytus, Romek i Atomek". Uczestnik o nim słyszał, ale to nie wystarczyło do zaznaczenia poprawnej odpowiedzi. Nie chciał zdać się na strzał. Postanowił skorzystać z pomocy swojego taty i sięgnął po telefon do przyjaciela.

Wydaje mi się, że tata powinien to czytać - stwierdził uczestnik.

Uczestnik liczył na to, że tata pamięta komiks z dawnych lat. Tak też było. Obaj panowie przypuszczali, że poprawna może być odpowiedź C. Mimo wahania, Dominik ją zaznaczył. I słusznie, ponieważ autor komiksu stworzył Tytusa de Zoo z plamy tuszu. Podczas powstawania "Tytusa, Romka i Atomka" pierwsze imię szympansa brzmiało Tusz de Zoo, lecz później zostało zmienione. Papcio Chmiel, czyli Henryk Chmielewski zmarł w styczniu 2021 roku. Jego dzieło do dziś ma wiernych fanów.

