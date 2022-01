Piotr Adamczyk dopiero się rozkręca. Dostał kolejną rolę w hollywoodzkiej produkcji

Więcej o popkulturze przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Pod koniec listopada Polacy pękali z dumy dzięki osiągnięciu Piotra Adamczyka. A było naprawdę niebagatelne. Aktor pojawił się na plakacie serialu Marvela "Hawkeye", stworzonym na potrzeby Disney+. Adamczyk wcielił się w nim w postać członka nowojorskiego gangu dresiarzy i pojawił we wszystkich odcinkach. Mimo że polscy widzowie nie mogą jeszcze obejrzeć "Hawkeye", bo platforma póki co nie zawitała w naszym kraju, rodacy mocno trzymają kciuki za aktora. Być może to między innymi dzięki temu hollywoodzka kariera Adamczyka nabiera rozpędu. Jak dowiedział się serwis Na Ekranie, aktor otrzymał rolę w serialu "Lightyears", który pojawi się na platformie Amazon Prime Video.

Zobacz wideo Piotr Adamczyk w "For All Mankind"

Kondrat debiutował na ekranie, gdy miał 11 lat. Barrymore jako niemowlę. A DiCaprio?

"Lightyears". Piotr Adamczyk dostał rolę w amerykańskim serialu

Bohaterami serialu są Franklin i Irene York, para, która odkryła w ogrodzie komnatę prowadzącą do opuszczonej planety. Przez lata udawało im się chronić tę tajemnicę przed światem, aż do momentu, gdy w ich życiu pojawił się tajemniczy młody mężczyzna. Miejsce, które znaleźli na tyłach swojego domu, okazuje się mieć o wiele większe znaczenie, niż początkowo im się wydawało.

O pracach nad "Lightyears" media informowały już wiosną 2021 roku. Podawano wówczas, że w produkcji pojawią się m.in. Sissy Spacek i Ed O'Neil. Teraz wiadomo już, że miejsce O'Neila w obsadzie zajął nagrodzony Oscarem J.K. Simmons, a, portal Na Ekranie, przekazał, że u boku legendarnych aktorów pojawi się także Piotr Adamczyk. Jak informuje Variery, zdjęcia zakończyły się już w październiku 2021 roku. Dokładna data premiery na razie nie jest znana.

Jak zmienili się aktorzy grający w serialu "Plebania"? Część z nich zniknęła z ekranu

Piotr Adamczyk niedawno dołączył także do obsady serialu science fiction "For All Mankind", który ukazuje się na Apple TV. O sukcesie informował na Instagramie w maju ubiegłego roku. Produkcja została przedłużona na trzeci sezon, w którym również zobaczymy polskiego aktora.