Aneta i Robert okazali się jedyną trafnie dobraną parą w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szybko połączyło ich uczucie, jednak aż do finałowego odcinka musieli ukrywać, jak potoczyły się ich losy. Przez cały ten czas fani szukali sygnałów potwierdzających, że ich ulubieńcy są razem. Okazało się, że mieli racje co do zdjęć z wakacji Anety.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert pokazali wspólne zdjęcia z wakacji

Przed zakończeniem programu uwagę fanów zwróciły zdjęcia Anety. Uczestniczka show była na egzotycznych wakacjach. Fani podpytywali w komentarzach, czy jest tam sama. Wtedy Anita nie dała nic po sobie poznać, ale teraz wiemy już, że towarzyszył jej Robert. Po zakończeniu show wreszcie pochwalili się wspólnymi zdjęciami z wakacji w Republice Zielonego Przylądka.

2021 był dla rokiem zmian... Zmian na lepsze! I oby kolejny był jeszcze lepszy! Wszystkiego najlepszego dla Was w Nowym Roku życzymy my! - napisali pod zdjęciami.

Czyli jednak ludzie mają dobry wzrok, bo Roberta nawet w liściach widzieli - żartowali fani w komentarzach.

Byliście jednak tam razem! Super! Najlepszego! Bądźcie szczęśliwi!

Pojawiły się też życzenia noworoczne:

Miłości po prostu, kochani!! Zdrowia i miłości i resztę ogarniecie!

"Ślub od...". Aneta i Robert jednak nie są razem? Internauci znaleźli "dowód"

Trzeba przyznać, że wiele hipotez fanów - na przykład dotyczących śladu po obrączce na palcu Anety, co miało wskazywać na jej ciążę - okazało się trafnych. Mimo to Aneta i Robert do końca trzymali się warunków umowy z telewizją i nie zdradzali, co jest między nimi.