"Emily w Paryżu". Ile lat ma tytułowa bohaterka? Lily Collins się myliła. Zdradzili scenarzyści

Pierwszy sezon "Emily w Paryżu" trafił na Netflix w październiku 2020 roku i bardzo szybko poszybował do pierwszego miejsca top 10 najchętniej oglądanych produkcji platformy. Mimo że opinie na temat serialu były podzielone, popularność zagwarantowała mu przedłużenie na kolejny sezon, który zadebiutował 22 grudnia 2021. Tym, co od początku wzbudzało wątpliwości widzów, był nieokreślony, trudny do odgadnięcia wiek bohaterki. Jesienią 2020 roku Lily Collins w wywiadzie dla brytyjskiej edycji magazynu "Vogue" twierdziła, że Emily jest świeżo po studiach. Drugi sezon produkcji wyjawił, że aktorka bardzo mocno odmłodziła tytułową bohaterkę.

"Emily w Paryżu". Lily Collins zaliczyła kilka rażących wpadek w związku z serialem

Wątpliwości widzów co do tego, ile lat ma Emily, wzbudzały nie tylko nie tylko niedojrzałe zachowania postaci w kontrze do zajmowanego przez nią poważnego stanowiska w marketingu, ale też rok urodzenia samej aktorki. Collins, która przyszła na świat w 1989 roku, ma niezwykle młodzieńczą urodę. W październiku 2020 serialowa Emily mocno pomyliła się, twierdząc, że bohaterka serialu ma mniej więcej 22 lata.

Wydaje mi się, że nie wskazaliśmy nigdy jej konkretnego wieku, ale sądzę, że niedawno skończyła studia (...). Powiedziałabym, że ma ok. 22 lat. Ma wystarczająco duże doświadczenie w pracy w Chicago, żeby zdobyć uznanie przełożonych (...). Uczyła się tego w szkole i skończyła staże - powiedziała Lily Collins w rozmowie z brytyjskim "Vogue".

Aktorka mocno się jednak pomyliła. W trzecim odcinku drugiego sezonu Emily dostaje życzenia urodzinowe, z których jasno wynika, że kończy 29 lat. Collins przeprosiła fanów na Instagramie zdjęciem bohaterki z wymownym podpisem.

Tak patrzy na mnie Emily, gdy pomyliłam się co do jej wieku. Przepraszam, dziewczyno. Może nie masz 22 lat, ale muszę przyznać, że tak się czasem zachowujesz - napisała.

To już druga rażąca wpadka serialowej Emily dotycząca znajomości serialu. A jest ona nie tylko aktorką, ale też producentką "Emily w Paryżu". Collins po pierwszym sezonie nie wiedziała, jak prawidłowo wymawiać oryginalny tytuł produkcji, "Emily in Paris". Słowo "Paris" powinno się wypowiadać z francuskim akcentem w taki sposób, że "Emily" i "Paris" się rymują. Collins, która źle przedstawiała tytuł własnego serialu we wszystkich materiałach promocyjnych, przyznała się do błędu w programie Jimmy'ego Fallona dopiero w grudniu 2020 roku.